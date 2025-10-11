Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per tentato furto a Firenze: un cittadino georgiano di 29 anni è stato individuato e denunciato a piede libero dalla Squadra Mobile, nell’ambito di un’operazione volta a prevenire i reati predatori e a contrastare la presenza di cittadini stranieri irregolari.

Controlli straordinari nel cuore di Firenze

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo sono state intensificate su disposizione del Questore di Firenze, con l’obiettivo di prevenire furti, spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati predatori. Le zone interessate dai servizi straordinari hanno incluso la stazione Leopolda, Piazza Stazione, Largo Alinari, Via Nazionale, Via Fiume, Via della Scala, Via Alamanni, Via Palazzuolo e Via Valfonda.

In queste aree, le forze dell’ordine hanno concentrato i controlli nei luoghi di aggregazione frequentati anche da minori, spesso coinvolti nella commissione di reati. L’operazione ha visto la collaborazione di diversi reparti: le Volanti, il Reparto Prevenzione Crimine, le unità cinofile, la Squadra Mobile, i militari dell’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale, tutti impegnati a presidiare le zone più sensibili della città.

Oltre 100 persone identificate e sequestri di droga

Nel corso dei controlli straordinari, sono state identificate oltre 100 persone e sono stati sequestrati 42 grammi circa di hashish e 0,54 grammi di cocaina, entrambi a carico di ignoti. L’attività di prevenzione e repressione ha permesso di monitorare attentamente le aree a rischio e di intervenire tempestivamente in caso di comportamenti sospetti.

Due arresti per tentato furto su auto

Le Volanti di via Zara hanno tratto in arresto due persone per tentato furto su auto. L’azione rapida degli agenti ha impedito che il reato venisse portato a termine, dimostrando l’efficacia dei servizi straordinari predisposti per la sicurezza dei cittadini.

Il caso del cittadino georgiano: tentato furto in appartamento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, personale della Squadra Mobile ha denunciato a piede libero un cittadino georgiano di 29 anni per tentato furto in appartamento e possesso di oggetti atti allo scasso. L’uomo è stato rintracciato nell’ambito di uno specifico servizio di controllo del territorio, dopo che un vicino di casa aveva dato l’allarme grazie alle immagini di una telecamera di videosorveglianza installata sul pianerottolo di via Ragazzi del 99.

Secondo le ricostruzioni, il 29enne avrebbe tentato di forzare la porta di un’abitazione. Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno notato un uomo con atteggiamento sospetto che usciva dalla rampa del garage adiacente all’abitazione segnalata. Fermato per un controllo, il sospetto è stato trovato in possesso di una chiave inglese, un cacciavite, due lastre in plastica e, nascosti nella scarpa, ulteriori arnesi in metallo specifici per l’apertura delle serrature.

