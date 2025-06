Firenze, tenta di scappare dai giardini con hashish e 600 euro in tasca: arrestato 20enne per spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 20enne di origine tunisina è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei giardini di Firenze il pomeriggio del 30 maggio. Il giovane è stato fermato dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine mentre cercava di eludere il controllo.

Dettagli dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante specifici servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno notato il giovane nei giardini. Alla vista dei poliziotti, il 20enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente raggiunto.

Scoperta della sostanza stupefacente

Il giovane, visibilmente nervoso e insofferente al controllo, è stato trovato in possesso di un panetto di sostanza solida marrone nascosto nel taschino della felpa. La sostanza, risultata essere hashish, aveva un peso complessivo di 54gr.

Ulteriori dettagli

Nel portafoglio del giovane sono stati rinvenuti 600€ in banconote di piccolo taglio. Il tunisino, già noto per numerosi precedenti in materia di stupefacenti, è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura di Firenze su disposizione della Procura della Repubblica in attesa del rito direttissimo.

Presunzione di innocenza

Si sottolinea che l’effettiva responsabilità del giovane e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del processo, e al momento egli gode della presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA