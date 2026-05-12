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Un arresto domenica 10 maggio a Firenze, dove un giovane di 24 anni è stato fermato per una tentata rapina in una profumeria. L’episodio è stato segnalato da una poliziotta libera dal servizio, che ha notato la situazione sospetta e ha dato l’allarme. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato poi sottoposto a custodia cautelare in carcere.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella serata di domenica 10 maggio, quando una poliziotta che si trovava libera dal servizio ha sentito dei forti rumori provenire da una profumeria situata in via del Giglio, nel centro di Firenze. Insospettita, si è avvicinata e ha visto l’addetto alla sicurezza del negozio che stava cercando di bloccare un uomo, mentre diversi articoli erano sparsi sul pavimento.

La resistenza del sospettato e le conseguenze

Poco dopo, il personale del Commissariato di P.S. di Empoli è arrivato sul posto e ha fermato il sospettato, un giovane di 24 anni di origini bengalesi. L’uomo ha opposto una forte resistenza, cercando di divincolarsi e scalciando contro gli agenti. Durante la colluttazione, due agenti hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in due giorni.

La dinamica della tentata rapina

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la ricostruzione dei fatti ha evidenziato che l’addetto alla sicurezza aveva notato il giovane entrare nel negozio e nascondere un profumo sotto i vestiti. Nel tentativo di uscire senza pagare, il 24enne avrebbe minacciato e spintonato il vigilante, arrivando così a una vera e propria colluttazione nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

L’arresto e le misure cautelari

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto al rito direttissimo e, al termine dell’udienza, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

IPA