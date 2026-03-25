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Un arresto a Firenze, dove un uomo di 36 anni è stato fermato per rapina aggravata ai danni di un barista. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 22 marzo, quando il proprietario di un bar in via delle Panche è stato minacciato con una mini-motosega e successivamente con un coltello. L’uomo dovrà rispondere delle accuse davanti all’Autorità Giudiziaria.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica 22 marzo. Il proprietario di un bar situato in via delle Panche ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo essere stato vittima di minacce da parte di un individuo armato. L’uomo, identificato come un 36enne, avrebbe estratto una mini-motosega da una busta di plastica, utilizzandola per intimidire il titolare dell’esercizio commerciale.

La dinamica dei fatti

Le Volanti della Polizia, provenienti da via Zara, sono giunte rapidamente sul posto e hanno rintracciato il sospettato ancora all’interno del bar. Secondo la ricostruzione degli agenti, il 36enne, resosi conto dell’arrivo della Polizia, ha tentato di nascondere la mini-motosega riponendola nella busta di plastica. Successivamente si è allontanato dal locale, per poi farvi ritorno armato di coltello, con il quale avrebbe nuovamente minacciato il proprietario.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle procedure di identificazione e delle formalità di rito, il 36enne – già noto alle forze dell’ordine – è stato trasferito presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze.

IPA