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Ventuno persone indagate e numerosi sequestri di droga a seguito di una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze, che ha colpito un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, eseguita su delega della Procura, ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di cittadini marocchini e italiani, ritenuti coinvolti in un’associazione criminale attiva tra Firenze e la sua provincia.

Le indagini e l’origine dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio nel marzo 2023, quando due ispettori della sezione antidroga hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino residente in Spagna. L’uomo è stato fermato a Firenze durante un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, mentre trasportava circa 55 chilogrammi di hashish nascosti nei vani passaruota e nelle portiere della sua auto.

L’organizzazione criminale e il modus operandi

Le successive indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze e condotte dalla sezione antidroga della Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire la struttura e le attività di un’associazione a delinquere promossa e organizzata da due cittadini marocchini. Il gruppo, composto da sodali con ruoli ben definiti, era finalizzato al traffico e allo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, principalmente hashish ma anche cocaina, soprattutto nella città di Firenze e nella sua provincia.

La droga veniva importata dalla Spagna e dal Marocco, stoccata a Firenze e poi distribuita ad acquirenti all’ingrosso, che a loro volta la smerciavano tramite spacciatori al dettaglio. I capi dell’organizzazione impartivano direttive precise: un soggetto prelevava l’hashish in una città del nord Italia e lo trasportava fino a un magazzino individuato a Firenze, dove un altro membro si occupava della custodia della sostanza in un appartamento nella periferia nord della città. Quest’ultimo, seguendo le indicazioni dei vertici, raccoglieva il denaro proveniente dall’attività di spaccio e lo inviava ai fornitori tramite il cosiddetto metodo hawala.

Le misure cautelari e i numeri dell’operazione

Nel corso dell’inchiesta, sono stati identificati diversi soggetti destinatari di misura cautelare, accusati di acquistare lo stupefacente per rivenderlo a terzi. Complessivamente, sono state applicate 13 custodie cautelari in carcere, 6 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora. Durante le attività investigative, sono stati eseguiti 4 arresti in flagranza di reato e sequestrati circa 234 chili di hashish.

L’esecuzione delle misure cautelari ha visto il coinvolgimento della Squadra Mobile della Questura di Firenze, supportata dagli equipaggi dei Commissariati di Empoli, Sesto Fiorentino, San Giovanni e Rifredi-Peretola, dal Reparto Prevenzione Crimine Toscana, dalle unità cinofile della Questura e dalla collaborazione delle Squadre Mobili delle Questure di Reggio Emilia e Pistoia. Il provvedimento eseguito rappresenta una misura cautelare disposta in fase di indagini preliminari, contro cui sono ammessi mezzi di impugnazione; i destinatari sono persone sottoposte a indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Ulteriori sequestri e arresti durante le perquisizioni

Nel corso dell’esecuzione delle misure, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un indagato, già destinatario della custodia cautelare in carcere, insieme alla compagna, poiché trovati in possesso di circa 11 kg di hashish presso la loro abitazione. Un altro indagato, anch’egli destinatario di custodia cautelare in carcere, è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 230 gr. circa di hashish e 15 gr. di cocaina suddivisi in dosi, oltre a una somma in contanti di 10.100 €. Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati 400 gr. di hashish, 4 gr. di cocaina e 54.400 € in contanti.

Le garanzie processuali e la presunzione di innocenza

Le autorità hanno sottolineato che la responsabilità degli indagati e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del successivo processo. Al momento, tutti i soggetti coinvolti sono assistiti dalla presunzione di innocenza e le contestazioni sono formulate allo stato degli atti, in attesa di verifica nelle competenti sedi giudiziarie. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Firenze, ha visto una stretta collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e delle Questure coinvolte.

IPA