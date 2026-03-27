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Due fermi per rapina aggravata, lesioni aggravate gravi e ricettazione a Firenze. I due cittadini tunisini, di 23 anni e 20 anni, sono stati individuati e fermati dopo un’aggressione avvenuta nella notte del 20 marzo ai danni di un turista americano di 22 anni, colpito alla testa con un tubo metallico e derubato di portafogli e cellulare. L’identificazione è stata resa possibile grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona.

Le indagini e il fermo dei sospettati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura fiorentina ha avviato immediatamente le indagini dopo la violenta rapina avvenuta in via della Spada. Gli agenti hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere cittadine e di alcuni esercizi commerciali nelle vie limitrofe, riuscendo così a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare i presunti responsabili.

L’aggressione al turista americano

La notte del 20 marzo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due uomini avrebbero avvicinato un giovane turista americano di 22 anni in via della Spada. Dopo averlo colpito ripetutamente alla testa con un tubo metallico, prelevato da un cantiere presente sulla stessa via, gli avrebbero sottratto portafogli e cellulare. L’aggressione ha avuto conseguenze gravi: la vittima è stata trasportata in ospedale dal personale del 118 e sottoposta a un intervento chirurgico. Attualmente, il giovane risulta ancora ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Careggi.

Il sequestro e gli elementi raccolti

I due sospettati sono stati rintracciati nella mattinata del 24 marzo in una dimora di fortuna nella zona di Osmannoro. Durante la perquisizione, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato e sequestrato gli indumenti indossati dai fermati il giorno della rapina, il cellulare sottratto alla vittima e altri dispositivi cellulari e informatici, ritenuti verosimilmente provento di ulteriori furti e rapine.

Le procedure successive e la posizione degli indagati

Al termine delle formalità di rito, i due cittadini tunisini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, la responsabilità degli indagati e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del processo. Al momento, i due sono assistiti dalla presunzione di innocenza e le contestazioni restano formulate allo stato degli atti.

Il contesto e le indagini in corso

Le indagini della Squadra Mobile di Firenze proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se i dispositivi sequestrati siano collegati ad altri episodi di furto o rapina avvenuti in città. L’operazione sottolinea l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la rete di videosorveglianza cittadina per il contrasto ai reati contro la persona e il patrimonio.

IPA