Un arresto per rapina aggravata e una denuncia per danneggiamento a Firenze nel pomeriggio del 31 ottobre. Un uomo di 34 anni è stato fermato dopo aver sottratto della merce da un negozio e aver minacciato i dipendenti con un tombino per garantirsi la fuga.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 31 ottobre presso un esercizio commerciale situato in via degli Orti Oricellari a Firenze. L’allarme è stato lanciato dal titolare del negozio, che ha segnalato un furto appena consumato.

L’intervento delle Volanti e l’arresto

Le Volanti di via Zara sono intervenute tempestivamente e hanno rintracciato il presunto responsabile, un uomo di 34 anni, nella vicina via della Scala. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo, insieme a un complice, si sarebbe introdotto nel negozio e avrebbe prelevato un prodotto esposto vicino alle casse senza pagare.

La reazione violenta e la fuga

Sorpreso da un addetto alla sicurezza, il sospettato avrebbe rifiutato sia di pagare sia di restituire la merce, arrivando ad aggredire il dipendente. Spaventato, il personale si è rifugiato all’interno del negozio, chiudendo l’ingresso per proteggersi. Nel tentativo di fuggire, il 34enne avrebbe lanciato delle bottiglie di vetro contro la vetrata d’ingresso, danneggiandola, e avrebbe raccolto un tombino dalla strada per minacciare i dipendenti.

Refurtiva recuperata e provvedimenti giudiziari

L’uomo si è poi dato alla fuga, ma è stato rapidamente rintracciato dagli agenti, che lo hanno trovato ancora in possesso della refurtiva. È stato quindi tratto in arresto per rapina aggravata e denunciato a piede libero per danneggiamento. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato sottoposto a udienza di convalida della misura precautelare su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

IPA