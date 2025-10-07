Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e diverse denunce nella mattinata di giovedì 2 ottobre a Firenze. Un cittadino bosniaco di 53 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre viaggiava a bordo di un’autovettura insieme ad altri tre soggetti. L’uomo è stato arrestato per evasione e possesso di documenti falsi, dopo che i poliziotti hanno scoperto che stava circolando con una falsa identità e non aveva fatto ritorno in carcere dopo un permesso premio.

Il controllo della Polizia e la scoperta dei documenti falsi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di giovedì 2 ottobre, quando una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Toscana ha effettuato un posto di controllo in Lungarno del Pignone, a Firenze. Durante le verifiche, gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo quattro soggetti. Nel corso dell’identificazione, i poliziotti hanno notato che la carta d’identità e la patente mostrate dal conducente, un cittadino bosniaco di 53 anni, presentavano anomalie rispetto agli standard di sicurezza e fabbricazione previsti dalla normativa italiana.

L’identificazione e la scoperta della vera identità

Insospettiti dalle irregolarità riscontrate nei documenti, gli operatori hanno deciso di procedere a un’identificazione più approfondita tramite fotosegnalamento. Grazie a questa procedura, è stato possibile risalire alle reali generalità dell’uomo, che sono risultate diverse da quelle riportate sui documenti esibiti. L’accertamento ha permesso di scoprire che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine e che a suo carico risultava un rintraccio per il ripristino di una misura restrittiva.

La posizione giudiziaria del fermato: evasione e permesso premio non rispettato

Dagli accertamenti è emerso che il cittadino bosniaco era detenuto presso la struttura carceraria di Prato per reati contro il patrimonio. L’uomo aveva ottenuto un permesso premio di due giorni, ma non aveva fatto rientro in carcere il 12 giugno, come previsto dalle disposizioni. Di conseguenza, risultava evaso e ricercato dalle autorità competenti. La pena residua che deve scontare ammonta a 11 mesi.

L’arresto e le accuse contestate

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il cittadino bosniaco è stato associato presso la casa circondariale di Sollicciano e tratto in arresto per evasione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, nonché per false attestazioni sull’identità personale. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per uso di atto falso. Gli altri tre soggetti presenti nell’auto sono stati identificati e sottoposti a controlli, ma non sono emersi elementi a loro carico tali da giustificare provvedimenti restrittivi.

IPA