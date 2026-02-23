Firma dell'Italia per l'astronave Chrysalis che sorprende, può portare fino a 2400 persone lontane dalla Terra

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’Italia firma un progetto di astronave interstellare che, pur restando per ora sulla carta, ha attirato l’attenzione internazionale: si chiama Chrysalis ed è una nave generazionale pensata per portare esseri umani lontano dalla Terra in un viaggio di circa 400 anni verso Proxima b, il più vicino mondo abitabile conosciuto. Il concept ha vinto il primo premio del concorso internazionale Hyperion promosso dalla Initiative for Interstellar Studies.

Nell’ambito del concorso, team di tutto il mondo si sono sfidati nel progettare una nave spaziale capace di ospitare fino a 1.500 persone in un viaggio multigenerazionale.

Chrysalis, il progetto italiano, si è distinto per l’integrazione tra architettura, ingegneria, scienze ambientali e modelli sociali di lungo periodo. I creatori: Giacomo Infelise, Veronica Magli, Guido Sbrogio, Nevenka Martinello e Federica Chiara Serpe.

Queste le motivazioni della vittoria: con il suo progetto, il Team Chrysalis “ha impressionato la giuria per la coerenza a livello di sistema e il design innovativo della struttura modulare dell’habitat, ma anche per la profondità complessiva dei dettagli, ad esempio nella preparazione della missione e nella produzione”.

Chrysalis è concepita come una struttura cilindrica modulare lunga 58 chilometri e con un diametro di 6 chilometri, per una massa complessiva di 2,4 miliardi di tonnellate. Naturalmente, Chrysalis non è una nave effettivamente realizzabile con le tecnologie attuali.

La sezione anteriore è ridotta per limitare il rischio di collisioni con micrometeoriti e detriti orbitali e per contenere le sollecitazioni strutturali durante le fasi di accelerazione e decelerazione.

La nave non è pensata per essere lanciata interamente dalla Terra: il progetto prevede un assemblaggio nello spazio, in uno dei punti di Lagrange descritti dalla Nasa come regioni gravitazionalmente stabili.

Astronave dalla struttura rotante

Il cuore abitativo di Chrysalis è una struttura rotante coassiale composta da livelli concentrici: all’esterno le aree di produzione alimentare e gli ecosistemi, poi spazi comuni, abitazioni e giardini, servizi, magazzini e il nucleo assiale.

La rotazione continua dei cilindri genera una forza centrifuga paragonabile alla gravità terrestre (fino a circa 0,9 g), consentendo condizioni di vita stabili per un equipaggio di circa 600 persone alla volta, con la capacità complessiva di ospitare fino a 2.400 individui lungo le generazioni.

A prua è previsto il Cosmo Dome, una grande cupola panoramica per l’osservazione dello spazio durante il volo.

Per la propulsione, Chrysalis adotta un sistema a fusione diretta con propellente a elio e deuterio, in grado di fornire un’accelerazione di circa 0,1 g.

Il profilo di missione prevede un anno di accelerazione iniziale, una lunga fase di crociera interstellare di almeno 400 anni e un ulteriore anno di decelerazione all’arrivo in prossimità di Proxima b.

L’energia di bordo e i cicli biologici sono progettati per restare operativi per secoli, con sistemi di riciclo e recupero dell’acqua completamente integrati.

Una comunità per 16 generazioni

I progettisti hanno sviluppato modelli di governance per prevenire crisi sociali in un contesto di isolamento prolungato, protocolli di selezione dell’equipaggio ispirati all’esperienza delle stazioni antartiche e programmi di addestramento in ambienti estremi.

È prevista anche una struttura educativa comunitaria per i bambini che nasceranno a bordo, con sistemi di conservazione e trasmissione della conoscenza lungo circa 16 generazioni.