Firmata la pace per Gaza a Sharm ma senza Netanyahu, perché il premier di Israele era assente al summit

A Sharm el-Sheikh è stato firmato l’accordo di pace a Gaza tra Israele e Hamas, promosso da Trump e al-Sisi con la partecipazione di oltre venti leader mondiali. Assente però Netanyahu, ufficialmente per la festività ebraica ma, secondo fonti diplomatiche, in particolare a causa delle pressioni della Turchia di Erdogan.

Sharm, firmata la pace per Gaza

Anni di conflitti e devastazioni, oltre 67mila palestinesi uccisi e più di 1.100 vittime israeliane. Lunedì 13 ottobre, la firma della pace tra Israele e Hamas a Sharm el-Sheikh segna potenzialmente un momento storico per Gaza e il Medio Oriente.

A presiedere la cerimonia, Donald Trump e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, insieme ai principali mediatori: l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Grande assente invece il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Presenti oltre venti leader internazionali, tra cui Giorgia Meloni.

Donald Trump ha parlato di “accordo storico” atteso per “tremila anni”

Il nuovo accordo, proposto dagli Stati Uniti, prevede una tregua duratura a Gaza e l’avvio della “prima fase” del piano di pace. Israele si impegna a ritirare parte delle proprie truppe, mantenendo il controllo del 53% della Striscia, in cambio della liberazione di quasi duemila detenuti palestinesi e del rilascio di tutti gli ostaggi ancora in vita. Durante la notte, Hamas ha restituito 20 prigionieri e consegnato i corpi di alcuni dei 28 deceduti, mentre altri restano dispersi.

Le parole di Donald Trump

“Ci sono voluti tremila anni per arrivare fin qui” ha commentato Donald Trump durante la conferenza. “Con l’accordo storico che abbiamo appena firmato, le preghiere di milioni di persone sono state finalmente esaudite. Insieme, abbiamo realizzato l’impossibile. Finalmente, abbiamo la pace in Medio Oriente”.

Rispondendo ai giornalisti, il presidente americano ha spiegato che Hamas assumerà temporaneamente un ruolo di forza di polizia palestinese. “Vogliono porre fine ai problemi e lo hanno detto apertamente, e abbiamo dato loro l’approvazione per un periodo di tempo. Penso che andrà tutto bene”.

“Ora è il momento per la popolazione di Gaza di ricostruire le basi di una buona vita” ha aggiunto Trump. “Arriverà tanto denaro da tanti Paesi ricchi per la ricostruzione. A Gaza non ci dovrà essere più nulla di legato allo spargimento di sangue e al terrore, oltre alla ricostruzione ci sarà una demilitarizzazione e l’istituzione di una forza di polizia civile che consenta di creare condizioni di sicurezza”.

Nel suo intervento, il presidente statunitense ha ringraziato i Paesi mediatori, ribadendo la centralità dell’Egitto e del Qatar nel favorire il dialogo e lodando la premier italiana Meloni come “una governante forte che sta facendo un ottimo lavoro”.

Perché Netanyahu è assente

Nonostante le notizie iniziali che lo davano in arrivo, Benjamin Netanyahu ha infine disertato il summit di Sharm el-Sheikh. Per ore si era parlato di un suo colloquio con al-Sisi alla presenza di Trump, seguito dall’accettazione dell’invito egiziano.

Tuttavia, un comunicato ufficiale diffuso su X ha chiarito che il premier israeliano non avrebbe partecipato a causa della festività ebraica di Sukkot.

Dietro il forfait, però, ci sarebbero altre ragioni possibili. Fonti diplomatiche citate dall’Afp parlano di forti pressioni turche: secondo il quotidiano Israel Hayom, Erdogan avrebbe minacciato di cancellare il proprio volo verso Sharm se Netanyahu fosse stato presente. Solo dopo aver ricevuto conferma dell’assenza del premier israeliano, l’aereo presidenziale turco avrebbe ripreso la rotta verso l’Egitto.

In sua assenza, Netanyahu ha ringraziato Trump per “aver ampliato il cerchio della pace”, ma senza menzionare né al-Sisi né Abu Mazen, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, presente al vertice accanto agli altri leader internazionali.