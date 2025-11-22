Firmato il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, aumenti di 205 euro e nuove tutele dopo 17 mesi di lotta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È stato firmato il nuovo contratto nazionale per i metalmeccanici. L’intesa prevede 205,32 euro di aumento medio ed è stata raggiunta, dopo una lunga trattativa, da Federmeccanica e Assistal con Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm. Il precedente accordo era scaduto a giugno 2024 ed è stato seguito da 17 mesi di difficili negoziazioni e anche momenti tesi come scioperi e manifestazioni.

Rinnovato il contratto dei metalmeccanici

Sono oltre un milione e mezzo i metalmeccanici che beneficeranno del nuovo contratto collettivo nazionale appena firmato fra Fim-Fiom-Uilm e Federmeccanica-Assistal.

Per questa categoria è ora previsto un aumento salariale di 205 euro sui minimi come annunciato dai sindacati che festeggiano la notizia parlando di rinforzamento dei diritti dei lavoratori e della lotta alla precarietà.

Le proteste dei metalmeccanici durante una recente manifestazione

Le trattative e le reazioni dei sindacati

Si tratta, come detto, di un rinnovo atteso e che arriva dopo mesi e mesi di battaglie contrattuali. Dal giugno 2024 è andato infatti in scena un gioco delle parti con trattative caratterizzate da ripetuti “stop and go”, come spiega Ansa, e da momenti complicati in cui l’accordo sembrava lontano. Dopo anche scioperi e manifestazioni, i negoziati erano ripresi a luglio e si sono concretizzati 4 mesi dopo.

Simone Bettini, Presidente Federmeccanica, ha commentato così. “Dopo un confronto lungo e serrato abbiamo trovato la chiave per un rinnovo che rispetta le due condizioni per noi imprescindibili: Competitività e Sostenibilità. Particolarmente rilevanti le innovazioni in materia di flessibilità, con incremento della quota di PAR ad utilizzo collettivo e l’ampliamento del regime di orario plurisettimanale”. Roberto Rossi, Presidente Assistal, aggiunge: “La trattativa, particolarmente articolata e caratterizzata da momenti di significativa complessità, si è conclusa positivamente grazie al senso di responsabilità dimostrato da tutte le parti coinvolte che ha consentito il raggiungimento di un accordo fondato su equilibrio e resilienza”.

I segretari generali di Fim-Fiom-Uilm, rispettivamente Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella hanno sottolineato l’avvio di una sperimentazione sulla riduzione dell’orario di lavoro che verrà affidata a una commissione specifica sul tema e l’aumento salariale per la categoria dei metalmeccanici.

Cosa prevede il nuovo accordo, di quanto sarà l’aumento

L’aumento mensile, al livello medio, è di 205,32 euro e porterà ad un aumento di 177 euro dei minimi per i prossimi tre anni, come riporta Il Sole 24 Ore. La prima rata di 27,70 euro è stata già erogata il 1° giugno 2025, la prossima di 53,17 euro sarà pagata il 1° giugno 2026 mentre ulteriori 59,58 euro arriveranno il 1°giugno 2027 e altri 64,87 il 1° giugno 2028.

È stato ampliato poi a 96 ore/anno l’orario plurisettimanale e innalzato a 128 ore il tetto tra plurisettimanale e straordinario in quote esenti. Sullo Staff-leasing è stato introdotto il diritto dopo 48 mesi ad essere stabilizzati a tempo indeterminato presso l’azienda oggetto della missione. Previste nuove tutele per le persone con patologie oncologiche e con disabilità e la riduzione di 8 ore dell’orario di lavoro per il personale coinvolto sui 21 turni.

Sul versante della sicurezza sul lavoro è rafforzata la formazione degli Rls con ulteriori 8 ore e viene istituito l’obbligo dell’analisi incidentale infortuni e delle segnalazioni dei quasi infortuni nonché delle segnalazioni di rischio.