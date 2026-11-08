Fisico Roberto Cervellati morto travolto da monopattino elettrico, l'investitore si è dato alla fuga

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il fisico Roberto Cervellati ha perso la vita per le conseguenze di un incidente mentre era a piedi a Roma. Lo scienziato ed esploratore, noto per le missioni in Antartide con l’Enea, di cui è stato ricercatore e coordinatore, è morto a 92 anni dopo essere stato travolto da un monopattino elettrico da un pirata della strada che si è poi dato alla fuga.

Fisico morto travolto da un monopattino

Cervellati è stato investito su una pista ciclabile di Roma, intorno alle 15.30 di venerdì 6 novembre. Dopo lo schianto, il conducente del monopattino che lo ha travolto si è allontanato velocemente senza prestare soccorso.

Lo scienziato ha ricevuto le prime cure dagli operatori sanitari arrivati sul posto ed è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove è morto nella giornata di sabato 7 novembre a causa delle conseguenze dell’impatto.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale intervenuti sul luogo dell’incidente hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze di chi avrebbe assistito alla scena, oltre a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, per cercare di rintracciare il responsabile.

Chi era Roberto Cervellati: il ghiacciaio con il suo nome

Fisico e ricercatore dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Cervellati era conosciuto e stimato in ambito nazionale e internazionale per la lunga carriera dedicata all’esplorazione dell’Antartide.

Lo scienziato ha infatti dato un contributo centrale nelle spedizioni sul continente polare, coordinando la missione italiana dell’ente.

Dal dal 1992 al 2006 è stato direttore del reparto del Comitato scientifico per la ricerca in Antartide (SCAR) impegnato nella redazione del dizionario geografico composito dell’Antartide ed è stato rappresentante italiano del gruppo di esperti del comitato.

Nel 2006 è stato intitolato in suo onore il ghiacciaio Cervellati.

Il cordoglio della comunità scientifica

La notizia della morte del fisico ha suscitato il cordoglio della comunità scientifica, a cui si è unito con una nota anche l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

“Nel corso della sua carriera – si legge sul sito – ha condiviso attività, esperienze e progetti con numerosi ricercatori dell’Ingv, costruendo rapporti di collaborazione scientifica e umana che hanno accompagnato il lavoro di tanti colleghi. La sua improvvisa scomparsa rappresenta una notizia dolorosa per quanti hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e lavorare con lui. Il Presidente, la Direzione e tutta la comunità dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si uniscono al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi, ricordando con affetto e riconoscenza il suo contributo alla ricerca scientifica italiana”.