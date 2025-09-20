Fitch promuove il rating dell’Italia a BBB+, Giorgetti e Meloni esultano: “Percorso del governo giusto”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’agenzia Fitch ha migliorato il rating dell’Italia. Il giudizio relativo all’affidabilità del debito pubblico italiano è stato portato da BBB a BBB+. L’outlook è stato portato da “positivo” a “stabile”. La stabilità politica dell’Italia è stato uno dei fattori che ha indotto Fitch a migliorare il rating. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla premier Meloni e dal ministro Giorgetti.

Fitch migliora il ratig dell’Italia

La promozione era nell’aria, e nella serata di venerdì è arrivata l’ufficialità. Fitch, una delle più importanti agenzie di rating al mondo, ha migliorato il giudizio sull’Italia, portandolo da BBB a BBB+.

Oltre alla stabilità politica, anche la progressiva riduzione del deficit e la solidità del sistema bancario hanno influito sulla decisione di Fitch. L’outlook è stato invece portato a “stabile” dal precedente “positivo”.

Pochi giorni fa la bocciatura della Francia

La scorsa settimana la stessa agenzia di rating aveva ridotto il giudizio sulla Francia, portandolo da AA- ad A+. Secondo Fitch, quindi, il debito pubblico francese non è ormai troppo distante da quello italiano in termini di affidabilità. Non a caso i rendimenti dei titoli di Stato decennali, usati come punto di riferimento (benchmark) per le comparazioni tra i Paesi, sono praticamente appaiati.

I giudizi delle agenzie di rating, è bene ricordarlo, esprimono una valutazione sull’affidabilità delle obbligazioni emesse dai singoli Paesi. In altre parole, ci dicono quante sono le probabilità che il “prestito” che chi acquista un’obbligazione fa allo Stato venga rimborsato una volta giunto a scadenza (e ovviamente che le cedole previste vengano pagate).

Rating Fitch, esulta il ministro Giorgetti

In base al report Fitch, il rapporto debito pubblico/Pil dell’Italia è ancora in aumento e nel 2026 dovrebbe toccare il 137,6%. Tuttavia, l’agenzia registra importanti progressi sul fronte della riduzione del deficit, con il rapporto deficit/Pil visto al 3,1% tra il 2025 e il 2027.

Secondo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, già entro il 2025 l’Italia potrebbe andare sotto il 3% nel rapporto deficit/Pil, obiettivo fissato dall’Europa. “Le turbolenze globali non ci hanno aiutato su export e crescita, ma l’opportunità di scendere sotto il 3% quest’anno è concreta ed è storica”, ha detto Giorgetti commentando la notizia dell’upgrade di Fitch.

Meloni: “Rating Fitch, l’Italia è sulla strada giusta”

Il giudizio positivo di Fitch è stato accolto con soddisfazione dalla premier Giorgia Meloni. “L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti”, ha commentato.

Secondo Meloni, la decisione di Fitch sul rating è “un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali” frutto di “stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza”. “Oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie”, ha concluso Meloni.