Fiuggi, spaccata da 60mila euro in un negozio di ottica: incastrata la banda dell'ariete, cinque arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere tra Frosinone e Fiuggi, che ha portato all’arresto di altrettanti cittadini rumeni senza fissa dimora, accusati di furto aggravato ai danni di un negozio di ottica. L’azione è stata eseguita il 27 marzo, a seguito di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Frosinone.

Operazione coordinata tra Squadra Mobile e Commissariato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la complessa attività investigativa ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile di Frosinone e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiuggi. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica. I destinatari dei provvedimenti sono cinque cittadini rumeni, tutti senza fissa dimora, due dei quali risultano ancora ricercati.

Le indagini: sei mesi di lavoro e analisi delle immagini

L’indagine, durata sei mesi, è stata avviata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiuggi dopo un furto aggravato avvenuto nel mese di luglio dello scorso anno presso un negozio di ottica della cittadina termale. Gli investigatori hanno svolto un approfondito lavoro di raccolta e analisi degli elementi emersi, incrociando le immagini dei sistemi di videosorveglianza con gli spostamenti dei sospettati e i risultati delle attività tecniche. Questo ha permesso di identificare i presunti responsabili del reato.

Il colpo: vetrina infranta con un ariete e bottino da 60.000 euro

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli autori del furto hanno agito con modalità particolarmente violente: dopo aver infranto la vetrina del negozio utilizzando un ariete, si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale e hanno sottratto un elevato numero di occhiali, per un valore complessivo di circa 60.000 euro. Subito dopo il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sospetti su altri colpi simili in Italia

Le indagini hanno inoltre evidenziato che le cinque persone destinatarie delle misure cautelari sono sospettate di aver commesso altri furti di ingente valore, sempre ai danni di negozi di ottica situati in diverse località del territorio nazionale. Gli inquirenti stanno approfondendo questi episodi per verificare eventuali collegamenti e responsabilità.

IPA