L’ondata di maltempo che ha colpito il territorio di Cosenza ha provocato l’esondazione del fiume Crati, causando gravi allagamenti nella zona di Laghi di Sibari. Numerose abitazioni sono state invase dall’acqua, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso sono state condotte con l’impiego di un elicottero, squadre fluviali locali e rinforzi arrivati da Crotone. In totale sono state evacuate circa 40 persone, rimaste bloccate nelle proprie case a causa dell’innalzamento improvviso del livello dell’acqua.