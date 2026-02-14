Fiume Crati esonda, situazione critica nella zona di Laghi di Sibari: persone evacuate e gravi allagamenti
Maltempo in Calabria: il fiume Crati esonda, evacuate 40 persone a Laghi di Sibari per allagamenti gravi.
L’ondata di maltempo che ha colpito il territorio di Cosenza ha provocato l’esondazione del fiume Crati, causando gravi allagamenti nella zona di Laghi di Sibari. Numerose abitazioni sono state invase dall’acqua, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso sono state condotte con l’impiego di un elicottero, squadre fluviali locali e rinforzi arrivati da Crotone. In totale sono state evacuate circa 40 persone, rimaste bloccate nelle proprie case a causa dell’innalzamento improvviso del livello dell’acqua.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.