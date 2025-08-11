Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate e oltre 11 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati nel corso di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Torino a Nichelino. L’azione, scattata nei giorni scorsi, è stata finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nella zona industriale della città. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i tre arrestati – due cittadini albanesi e una cittadina italiana – sono gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Le indagini e l’osservazione nell’area industriale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio da una serie di attività info-investigative che hanno permesso agli agenti della Squadra Mobile di Torino di individuare un possibile punto di scambio di droga nei pressi dell’area industriale di Nichelino. Gli investigatori, insospettiti da alcune segnalazioni, hanno deciso di organizzare un servizio di osservazione mirato, monitorando i movimenti sospetti nella zona.

L’arrivo delle auto e i movimenti sospetti

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno notato l’arrivo quasi simultaneo di due macchine con a bordo complessivamente tre persone. Una delle vetture si è fermata in un parcheggio davanti a un cascinale, mentre l’altra ha compiuto un giro circospetto prima di raggiungere la prima auto. Questo comportamento ha ulteriormente insospettito gli investigatori, che hanno deciso di intensificare la sorveglianza.

La cessione della droga e l’intervento della Polizia

Pochi minuti dopo, la conferma dei sospetti è arrivata dall’osservazione diretta: l’occupante dell’auto giunta per seconda è sceso dal veicolo con una busta di nylon in mano, si è avvicinato all’altro veicolo e, dopo pochi istanti, è tornato indietro riponendo la stessa busta nella propria auto. A quel punto, gli agenti hanno deciso di intervenire per controllare i tre soggetti coinvolti.

Il sequestro della cocaina e la perquisizione

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto all’interno della busta di nylon circa 7,7 chilogrammi di cocaina, suddivisi in panetti. Ulteriori 3,5 chilogrammi della stessa sostanza sono stati trovati nell’auto parcheggiata per prima, nascosti in parte in un vano artigianale ricavato sotto il sedile del passeggero. Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 11 chilogrammi di cocaina, destinati probabilmente al mercato locale e non solo.

Il controllo al cascinale e il sequestro di denaro

Le operazioni di polizia sono proseguite anche nel cascinale vicino, di cui uno degli arrestati aveva la chiave di accesso. All’interno dell’edificio, gli agenti hanno trovato e sequestrato 4.800 euro in contanti, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Questi elementi hanno rafforzato i sospetti sul coinvolgimento dei tre indagati in un’attività organizzata di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti.

Le misure cautelari e la fase delle indagini

Dopo la convalida dell’arresto, per tutti e tre gli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Il contesto: la lotta al traffico di droga nel torinese

L’operazione della Squadra Mobile di Torino si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti che interessa l’intera area metropolitana. Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le attività investigative per arginare il fenomeno dello spaccio e della distribuzione di droga, con particolare attenzione alle zone industriali e periferiche, spesso utilizzate come luoghi di scambio e deposito.

Le modalità operative della banda

Dalle informazioni raccolte durante l’operazione, è emerso che i tre arrestati agivano con una certa cautela, utilizzando due veicoli distinti e adottando comportamenti circospetti per eludere eventuali controlli. Il ricorso a vani nascosti nelle auto e la scelta di aree isolate per gli incontri sono elementi che confermano la natura organizzata dell’attività di spaccio.

Il ruolo della Squadra Mobile di Torino

La Squadra Mobile di Torino ha svolto un ruolo centrale nell’operazione, coordinando le attività di osservazione, intervento e perquisizione. Grazie alla tempestività e alla professionalità degli agenti, è stato possibile interrompere una significativa attività di traffico di droga e sequestrare un ingente quantitativo di cocaina, sottraendolo al mercato illecito.

Le conseguenze dell’operazione

Il sequestro di oltre 11 chilogrammi di cocaina rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali attive nel settore dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Nichelino e dintorni. L’operazione conferma l’efficacia delle strategie investigative messe in campo dalla Polizia di Stato e la costante attenzione delle forze dell’ordine nella lotta contro il crimine organizzato.

La posizione degli arrestati e le garanzie processuali

I tre arrestati – due cittadini albanesi e una cittadina italiana – sono attualmente sottoposti a custodia cautelare in carcere. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e, come sottolineato dalla Polizia di Stato, per tutti vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il valore della droga sequestrata

Il quantitativo di cocaina sequestrato, pari a oltre 11 chilogrammi, avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito centinaia di migliaia di euro. Il sequestro di 4.800 euro in contanti e del materiale per il confezionamento conferma la presenza di una struttura organizzata e pronta a immettere la droga sul mercato locale e regionale.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione a Nichelino testimonia l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la sinergia con le altre forze dell’ordine impegnate nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Solo attraverso un’azione coordinata è possibile ottenere risultati significativi nella lotta contro il crimine.

