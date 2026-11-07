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Quattro misure cautelari sono state eseguite contro presunti componenti di un’organizzazione che riforniva di droga la piazza di spaccio “5° ponte”, nel quartiere Laurentino 38. L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha ricostruito un sistema di traffico di stupefacenti, estorsioni e detenzione abusiva di armi, attivo tra il 2023 e il 2025.

Droga, estorsioni e armi: cinque misure cautelari a Roma

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori hanno dato esecuzione nelle prime ore del mattino a quattro misure: tre persone sono state condotte in carcere e una persona è stata sottoposta alla detenzione domiciliare. L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari ha disposto complessivamente la custodia cautelare per sei persone, cinque in carcere e una ai domiciliari.

Il presunto regista del gruppo è gravemente indiziato di estorsione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Una donna ai domiciliari dovrà rispondere di tentata estorsione e lesioni personali aggravate; agli altri indagati è contestata la detenzione di droga ai fini di spaccio. Un altro uomo, non destinatario di misure cautelari, è stato arrestato in flagranza dopo il ritrovamento di dosi di cocaina pronte per la vendita.

La gestione della piazza di spaccio

L’indagine è stata condotta dalla Squadra di polizia giudiziaria del IX Distretto Esposizione e ha ricostruito una spirale criminale sviluppatasi tra maggio 2023 e novembre 2025. Oltre alle estorsioni, gli investigatori hanno documentato episodi di rapina, traffico e spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Nel corso degli accertamenti è stata registrata la movimentazione di ingenti quantitativi di cocaina, anche attraverso gli arresti in flagranza di numerosi spacciatori. Il capo della piazza avrebbe cambiato più volte strategia per assicurare nuovi canali di distribuzione, ricorrendo anche a consegne a domicilio e in luoghi insoliti.

Secondo la ricostruzione, il presunto organizzatore, con l’aiuto di collaboratori fidati, avrebbe seguito l’approvvigionamento, la lavorazione e il confezionamento delle dosi, anche a distanza e tramite applicazioni di messaggistica criptata. Avrebbe inoltre stabilito le quantità di droga da assegnare ai singoli spacciatori. Parte dello stupefacente, importato dall’estero, sarebbe arrivato in pacchi nascosti tra biancheria intima e intestati a prestanome, pagati 1000 euro per il ritiro.

I debiti e le presunte pressioni

Le indagini sono partite nel settembre 2024, dopo che un collaboratore del presunto capo piazza si è dissociato dal gruppo, riferendo di essere diventato vittima di pressioni per debiti legati allo spaccio a Roma. Un primo debito, di 14.000 euro e risalente al 2023, sarebbe stato saldato con la cessione forzata di un veicolo e il pagamento di denaro contante.

Nel 2024, dopo l’arresto dell’uomo e il sequestro di una partita di droga, la vittima sarebbe stata costretta a farsi carico del valore della sostanza sottratta al mercato. Le pressioni avrebbero poi coinvolto anche i familiari e portato alla cessione di un secondo veicolo, appartenente al nucleo familiare, come garanzia del pagamento richiesto.

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