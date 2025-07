Fiume Guadalupe esonda in Texas e investe campi estivi scout, morti e centinaia di dispersi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ci sono morti e dispersi in Texas dove il fiume Guadalupe è esondato a causa delle forti piogge e ha investito alcuni campeggi dove erano in corso alcuni centri estivi e campi scout. Sarebbero almeno sei i morti confermati mentre il numero di dispersi sarebbe imprecisato. Tra di essi ci sarebbero molti bambini.

Fiume esonda in Texas: morti e dispersi

È tragico il primo bilancio dei danni che ha provocato e sta provocando l’esondazione del fiume Guadalupe in Texas, Stati Uniti.

Cresciuto di oltre 6 metri in un’ora a causa delle piogge, il fiume è straripato e ha travolto alcuni centri estivi e scout trascinando con sé i tanti bambini lì presenti. Sono almeno 6 i morti confermati mentre il conteggio dei dispersi è ancora poco preciso.

iStock L’area interessata è quella del Texas centrale

Tragedia negli Stati Uniti: fiume Guadalupe travolge camp estivi

È avvenuto tutto in pochi minuti: un’inondazione improvvisa del fiume Guadalupe ha spazzato via alcuni campeggi in Texas e provocato morti e dispersi. Siamo nella zona centrale del Texas, nella contea di Kerr dove abbondanti piogge erano cadute nella notte precedente alla tragedia.

Il giudice della contea, Rob Kelly, ha parlato di un numero imprecisato di bambini scomparsi dai campi estivi, ha parlato di almeno sei persone morte, ma senza specificare informazioni sulla loro identità.

A lanciare l’allarme sono state le direttrici del Camp Mystic (uno dei campeggi allestiti in zona e in occasione delle festività del 4 luglio): alcuni bambini non erano stati ritrovati e alcune baite erano allagate e spazzate via.

L’allarme e la calamità

“È successo tutto di notte, mentre la gente dormiva”, ha dichiarato Joe Herring, il sindaco di Kerrville, città di 25.000 abitanti a circa 100 chilometri da San Antonio.

L’allerta è scattata infatti durante le ore a cavallo tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio: la prima chiamata di emergenza è arrivata alle autorità intorno alle 4.26 del mattino ora locale.

Le previsioni meteo per le prossime ore però non prevedono nulla di buono e, anzi, sono previste ancora abbondanti precipitazioni. Le autorità hanno dichiarato lo stato di calamità naturale.