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È di 11 persone indagate e un laboratorio clandestino sequestrato il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nelle province di Roma, l’Aquila, Reggio Calabria e Catania. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, ha portato all’esecuzione di ordinanze cautelari nei confronti di presunti membri di una struttura criminale dedita al traffico di stupefacenti su scala internazionale.

Chi sono gli indagati e le misure adottate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto inizio alle prime luci dell’alba di oggi, coinvolgendo le province di Roma, l’Aquila, Reggio Calabria e Catania. Gli uomini della Sezione Operativa della Compagnia di Civitavecchia hanno dato esecuzione a ordinanze emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, a seguito di una lunga e articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma.

Le indagini, avviate nell’agosto 2025, hanno permesso di ricostruire la struttura di un’organizzazione criminale transnazionale, composta da soggetti di diverse nazionalità, dedita all’importazione dal Sud America e alla distribuzione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina.

Complessivamente, 11 persone risultano coinvolte nell’inchiesta: 8 persone sono state raggiunte da provvedimenti di custodia cautelare in carcere, mentre altre 3 persone sono indagate a piede libero, in attesa di ulteriori valutazioni da parte del Tribunale.

L’organizzazione, secondo gli inquirenti, era radicata nella Capitale e sul litorale nord laziale, ma vantava solidi collegamenti internazionali, in particolare con esponenti della criminalità organizzata calabrese e campana.

La struttura dell’organizzazione criminale

Le indagini hanno permesso di delineare una precisa ripartizione dei ruoli all’interno del sodalizio. Tra i principali indagati figurano un broker internazionale di origini dominicane, responsabile dei rapporti con i fornitori esteri e della gestione dei flussi finanziari illeciti; un vertice operativo colombiano, noto come il “Presidente”, incaricato di gestire le importazioni e i rapporti con i narcotrafficanti in Spagna e Sud America; un broker romano, principale distributore per il mercato del centro Italia e del litorale nord laziale; e un soggetto di origini calabresi, specializzato nella fornitura di veicoli modificati con vani occulti per il trasporto della droga.

Il sodalizio criminale ha dimostrato una notevole capacità logistica. La cocaina veniva introdotta in Italia principalmente attraverso due canali: via terra dalla Spagna, utilizzando automobili dotate di doppi fondi meccanizzati, e via mare, con navi in partenza da porti sudamericani come Guayaquil (Ecuador), che trasportavano borsoni di droga lanciati in mare in punti di recupero prestabiliti tramite coordinate GPS.

Per le consegne più rischiose, il gruppo si avvaleva di corrieri “ovulatori”, addestrati a trasportare decine di ovuli di cocaina ingeriti, al fine di eludere i controlli aeroportuali e stradali.

Gestione imprenditoriale e linguaggio in codice

Le indagini hanno evidenziato una gestione altamente imprenditoriale del traffico di stupefacenti. I vertici dell’organizzazione discutevano apertamente delle fluttuazioni di mercato: la cocaina veniva acquistata all’ingrosso a circa 16.000-17.000 euro al chilogrammo e rivenduta a 21.000-24.000 euro. Il margine di guadagno veniva indicato con il termine “punti”, dove ad esempio 7 punti equivalevano a 7.000 euro di profitto.

Per comunicare tra loro, i membri del gruppo utilizzavano nomi in codice: “Rosalba” o “Rosalia” per la cocaina rosa, “Biancaneve” per la cocaina classica, “cotta” o “cruda” per indicare la preparazione chimica della sostanza.

Rapporti con altre organizzazioni criminali e episodi di violenza

Un episodio particolarmente significativo ha visto i vertici sudamericani dell’organizzazione vittime di una truffa da parte di esponenti della Camorra napoletana. Simulando un finto intervento delle forze dell’ordine, questi ultimi si sono appropriati di 10 chilogrammi di cocaina, causando un danno stimato in circa 280.000 euro. Per recuperare il carico o il denaro, il cartello ha attivato i propri canali, organizzando incontri in Campania per risolvere la questione.

La propensione alla violenza del gruppo è emersa anche dalle intercettazioni: il vertice colombiano pianificava rapimenti e l’uso di armi da fuoco e mazze da baseball per il recupero dei crediti legati alla droga. Sono stati inoltre accertati legami con i “Los Choneros”, potente fazione criminale ecuadoriana.

Il sofisticato sistema di pagamento

Uno degli aspetti più innovativi dell’indagine riguarda il sistema di pagamento e trasferimento dei capitali illeciti. Per eludere i controlli delle autorità bancarie, l’organizzazione ricorreva sistematicamente all’uso di moneta virtuale, rendendo più difficile il tracciamento dei flussi di denaro derivanti dal traffico di stupefacenti.

L’epilogo operativo dell’indagine si è avuto con la scoperta di un laboratorio clandestino nelle campagne di Sant’Agata del Bianco (Reggio Calabria). All’interno della struttura, i Carabinieri hanno sequestrato presse idrauliche, stampi, forni a microonde e oltre 500 kg di miscele destinate presumibilmente a tagliare la cocaina e aumentarne i profitti.