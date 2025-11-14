Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 30 arresti e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti il bilancio delle recenti operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato nella Capitale. In due settimane, sono stati scoperti depositi, basi di smistamento e confezioni di droga camuffate da innocui pacchetti di caramelle. Gli interventi hanno interessato diversi quartieri di Roma, con sequestri che hanno riguardato hashish, cocaina, marijuana, ketamina, MDMA e funghi allucinogeni, a testimonianza di una rete di spaccio capillare e organizzata.

Operazioni coordinate in tutta la città

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le operazioni antidroga si sono svolte nell’arco di due settimane e hanno coinvolto numerosi quartieri della Capitale. Gli agenti hanno individuato e smantellato diversi punti nevralgici della rete di spaccio, tra cui depositi, basi di confezionamento e canali di rifornimento attivi in varie zone della città.

Il blitz nel quartiere Nomentano

Uno degli interventi più significativi è avvenuto ieri nel quartiere Nomentano, dove gli agenti del Commissariato di P.S. Porta Pia hanno fermato un uomo di 45 anni, romano e già noto alle forze dell’ordine. Il soggetto, visibilmente nervoso, è stato bloccato mentre rientrava nella propria abitazione. Dopo aver ammesso di nascondere sostanze stupefacenti in casa, è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di un vero e proprio “catalogo” di droga: panetti di hashish con loghi raffiguranti personaggi dei cartoni animati, dosi di droga camuffate da caramelle e marijuana imbustata sottovuoto. Tra il salone e il bagno sono stati sequestrati circa un chilo di droga, tra hashish e cocaina, pronta per essere immessa sul mercato.

Sequestri record a Monteverde

Il sequestro più consistente è stato effettuato dagli agenti del XII Distretto Monteverde, che hanno scoperto un vero e proprio deposito contenente 18 chili di hashish e oltre 400 grammi di marijuana. Le sostanze erano conservate in panetti e ovuli, pronte per rifornire l’intero quadrante ovest della città. Questo intervento ha messo in luce la presenza di magazzini organizzati per lo stoccaggio e la distribuzione della droga.

Altri interventi strategici

Ulteriori risultati sono stati ottenuti dal XII Distretto Aurelio e dal Commissariato di P.S. Prati, che nelle rispettive zone di competenza hanno individuato canali di rifornimento attivi nel quadrante nord-ovest della città. In queste operazioni sono stati sequestrati complessivamente un altro chilo di droga, tra hashish e cocaina.

Spinaceto e Romanina: basi e cessioni

La Polizia ha poi rivolto la propria attenzione al sud di Roma. A Spinaceto è stata scoperta una base per il confezionamento della cosiddetta “cocaina da consegna”, destinata alle rapide distribuzioni porta a porta. In zona Romanina, invece, gli agenti hanno interrotto una cessione in corso presso un distributore, trovando 30 dosi già pronte per la vendita.

Controlli all’EUR, Villa Glori e San Giovanni

Non sono mancati interventi all’EUR, dove gli agenti del IX Distretto hanno fermato un’auto utilizzata come vettore per lo smercio di droga. Nelle zone di Villa Glori e San Giovanni, in controlli separati, sono state recuperate numerose dosi di crack e cocaina, segno della diffusione capillare dello spaccio anche in aree centrali e residenziali.

Droga nascosta nei parchi

Un altro ritrovamento significativo è avvenuto nel verde di un parco, dove gli agenti del Commissariato di P.S. Colombo hanno recuperato una busta contenente 340 grammi di hashish suddivisi in involucri numerati. Questo dettaglio ha confermato l’esistenza di una piazza di spaccio organizzata e attiva anche in aree apparentemente tranquille.

Movida e giovani nel mirino

Il Commissariato Celio, operando tra il centro e San Giovanni, ha intercettato un giro di spaccio rivolto ai più giovani. Sono stati sequestrati ketamina, MDMA, funghi allucinogeni e altra cocaina confezionata in modo “smart”, destinata alla movida notturna della città.

Il bilancio complessivo delle operazioni

La mappa dello spaccio tracciata dagli investigatori restituisce numeri impressionanti: 20 chili di hashish, 300 grammi di marijuana, oltre 400 grammi tra cocaina e crack, oltre a ketamina, MDMA e funghi allucinogeni. Le modalità di occultamento e distribuzione delle sostanze, dalle caramelle ai parchi, dalle auto ai depositi, testimoniano la complessità e la ramificazione del fenomeno nella Capitale.

