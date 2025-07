Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e il sequestro di sei chilogrammi di cocaina, centocinquanta grammi di marijuana e cinquantasettemila euro in contanti il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Bolzano nella giornata di mercoledì 9 luglio. L’azione è stata portata a termine dalla Squadra Mobile, che ha individuato e fermato un gruppo di giovani stranieri sospettati di essere coinvolti in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona Gries e nell’area altoatesina.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di controlli mirati al contrasto dello spaccio di droga nel territorio di Bolzano e provincia. Gli agenti della Squadra Mobile, con il supporto di personale specializzato antidroga, hanno monitorato per diversi giorni un gruppo di giovani cittadini stranieri, notando una particolare attività sospetta riconducibile alla vendita di sostanze illecite.

Il blitz nel bar della zona Gries

La svolta è arrivata nella giornata di mercoledì 9 luglio, quando i poliziotti hanno deciso di intervenire mentre il gruppo si trovava riunito in un bar della zona Gries. Dopo averli fermati, gli agenti hanno proceduto a un controllo delle autovetture in uso ai sospettati. Durante la perquisizione di uno dei veicoli, nascosta sotto un sedile, è stata rinvenuta una borsa contenente numerose mazzette di denaro contante, per un totale di cinquantasettemila euro in banconote di medio e piccolo taglio.

Le perquisizioni nelle abitazioni e la scoperta della base operativa

Il ritrovamento dell’ingente somma di denaro ha spinto gli agenti a estendere le indagini alle abitazioni dei giovani fermati. In particolare, in un appartamento situato a Laives (BZ), non direttamente riconducibile a nessuno dei tre, la Polizia ha scoperto una vera e propria base operativa per lo spaccio. All’interno di un armadio sono stati trovati cinque panetti di cocaina e altre confezioni più piccole, per un peso complessivo di quasi sei chilogrammi. Oltre alla droga, nell’appartamento erano presenti anche materiali per il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Il deposito nascosto nell’auto e il ruolo della zona industriale

Le indagini hanno poi condotto gli agenti in un parcheggio della zona industriale di Bolzano, dove è stata individuata un’altra autovettura utilizzata dal gruppo come deposito per la droga. All’interno del veicolo sono stati trovati ulteriori sessanta grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per essere immesse sul mercato locale, e un sacchetto contenente quaranta grammi di marijuana. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto un involucro già aperto e privo del suo contenuto, riconducibile a un altro panetto di cocaina, segno che parte della sostanza era già stata distribuita.

Il denaro come provento dello spaccio

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la somma di cinquantasettemila euro trovata nel veicolo di uno degli indagati rappresentava il provento diretto della vendita della droga sequestrata. L’operazione ha permesso così di interrompere un importante canale di spaccio che riforniva la piazza bolzanina e l’area altoatesina, sottraendo al mercato illecito una quantità significativa di sostanze stupefacenti e denaro contante.

Gli arrestati e i capi d’accusa

Al termine delle indagini, i tre giovani – un cittadino macedone di venticinque anni e due cittadini albanesi di ventitré e ventidue anni – sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro. Dopo le formalità di rito, sono stati associati alla locale Casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il contesto: la lotta allo spaccio in Alto Adige

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio quadro di attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga che interessa la provincia di Bolzano e l’intero Alto Adige. Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree maggiormente esposte al rischio di traffici illeciti, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile e alle zone periferiche. Il sequestro di una quantità così rilevante di cocaina e marijuana rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali attive sul territorio.

Le reazioni delle autorità

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la necessità di mantenere alta la guardia contro il fenomeno dello spaccio. “La sicurezza dei cittadini è una priorità – hanno dichiarato fonti della Questura – e continueremo a lavorare con determinazione per contrastare ogni forma di criminalità legata agli stupefacenti”.

Conclusioni e prospettive future

Il blitz condotto dalla Squadra Mobile di Bolzano rappresenta un esempio concreto di come l’attività investigativa e il controllo del territorio possano portare a risultati significativi nella lotta al traffico di droga. L’arresto dei tre giovani stranieri e il sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e denaro costituiscono un segnale forte per chi pensa di poter agire impunemente nel mercato illecito degli stupefacenti. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri complici e ricostruire la rete di distribuzione della droga in Alto Adige.

IPA