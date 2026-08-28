Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di un arresto e oltre 5 chilogrammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato all’aeroporto di Fiumicino. Una cittadina cinese di 40 anni è stata fermata mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Taipei, con la droga occultata in confezioni di “Fortune Cookie“. L’operazione, coordinata dalla Procura di Civitavecchia, è stata condotta dalla Squadra Mobile di Roma nell’ambito delle attività di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti.

L’operazione della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di servizi ad alto impatto volti a contrastare il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma, con il supporto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, hanno agito sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.

Il controllo e la scoperta della droga

La donna, una cittadina cinese di 40 anni, è stata intercettata nei pressi dei gate d’imbarco dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Durante il controllo, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione accurata dei bagagli da stiva, scoprendo un ingegnoso sistema di occultamento della droga.

All’interno della valigia sono state trovate 127 bustine dorate con la dicitura “Fortune Cookie”, i tradizionali biscotti della fortuna. In realtà, ciascuna bustina conteneva una confezione termosaldata in cellophane con cocaina, per un peso medio di circa 40,7 grammi ciascuna, per un totale di 5,178 chilogrammi di sostanza stupefacente. Oltre ai “biscotti”, tra i bagagli sono stati rinvenuti anche 7 tubetti di dentifricio e 3 confezioni di caffè, probabilmente utilizzati per confondere le unità cinofile e superare i controlli di sicurezza aeroportuale.

Il valore della droga sequestrata

Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe potuto fruttare oltre 500.000 euro sul mercato italiano del dettaglio. Se invece la droga fosse stata distribuita sul mercato orientale, i profitti illeciti avrebbero potuto superare 1 milione di euro.

Al termine delle procedure di rito, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Civitavecchia e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.