Fiumicino, comandante va in pensione dopo 20mila ore di volo: il saluto commosso della torre di controllo

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Un saluto commosso e inaspettato. I controllori di volo Enav dell’aeroporto di Fiumicino hanno reso omaggio così, via radio, al comandante Ita Airways Francesco Tricomi, al suo ultimo volo prima della pensione. “Da parte della torre di controllo – hanno detto – volevamo ringraziarla per la sua carriera, per gli anni che ha passato in frequenza con noi. Oltre 20mila ore di volo: dagli F104 alle Frecce Tricolori e poi la famiglia Airbus. Da parte nostra i migliori complimenti per tutta questa carriera di volo ed i migliori auguri per tutto quello che verrà dopo”. Sorpreso ed emozionato, Tricomi ha ringraziato le migliaia di controllori di volo, militari e civili, incontrati in tutto il mondo in 47 anni e 20mila ore di volo, oltre a Enav e all’Aeronautica Militare per la sicurezza garantita in questi anni.