Fiumicino e Ostia, droga segnalata su YouPol: arrestati due spacciatori, uno con pistola rubata

Due arresti per spaccio di droga sono stati effettuati a Fiumicino e sul litorale romano grazie all’applicazione YouPol. Le segnalazioni anonime hanno permesso alla Polizia di Stato di intervenire prontamente e fermare i responsabili.

Arresto a Fiumicino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo arresto ha riguardato un 54enne romano, fermato dagli agenti del commissariato di Fiumicino mentre era alla guida di una berlina tedesca in via della Scafa. Un cittadino anonimo aveva segnalato tramite l’app YouPol la piazza utilizzata dall’uomo per il suo giro di spaccio. Un colpo di clacson ha permesso di scoprire circa 30 grammi di cocaina nascosti nel volante, già suddivisi in dosi pronte per la vendita.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di una vera e propria fabbrica di droga, con oltre 800 grammi di cocaina e bilancini di precisione. Inoltre, è stata rinvenuta una pistola calibro 40 S&W, risultata compendio di una rapina commessa nel 2018.

Arresto a Ostia

Il secondo arresto è avvenuto sul litorale romano, dove un 36enne marocchino è stato fermato grazie a un’altra segnalazione anonima su YouPol. L’uomo è stato intercettato dagli agenti del Commissariato Ostia-Lido durante uno scambio droga-denaro in un parcheggio di via della Paranzella.

Convalida degli arresti

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria. Gli immediati risultati delle attività investigative dimostrano l’efficacia di YouPol come strumento di supporto alla sicurezza partecipata, richiedendo la collaborazione attiva della società civile.

Per ulteriori dettagli sull’applicazione YouPol, è possibile visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

