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Due cittadini messicani sono stati arrestati all’aeroporto di Fiumicino per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, dopo che nei loro bagagli sono stati scoperti 14 involucri contenenti 17,415 kg di metanfetamina. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito di controlli intensificati per contrastare il narcotraffico durante il periodo di maggiore afflusso di passeggeri.

Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione è stata portata a termine dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’intervento si è svolto presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, in un periodo caratterizzato da un notevole incremento del traffico di passeggeri e turisti.

L’attività di controllo si è concentrata su due bagagli da stiva provenienti dal Messico, che hanno attirato l’attenzione degli agenti per la loro struttura insolitamente rigida e il peso anomalo. I due passeggeri, entrambi cittadini messicani, erano arrivati a Fiumicino dopo aver fatto scalo a Città del Messico, partendo da Monterrey. Inizialmente, i due hanno dichiarato di essere fidanzati, ma le loro risposte alle domande degli agenti sulle motivazioni del viaggio e sui dettagli della permanenza in Italia sono risultate vaghe e contraddittorie, aumentando i sospetti degli inquirenti.

La scoperta della metanfetamina nascosta nei bagagli

L’apertura dei bagagli ha confermato i sospetti: all’interno sono stati trovati 14 involucri contenenti complessivamente 17,415 kg di metanfetamina in cristalli, nota anche come Shaboo o Ice. La sostanza era abilmente occultata in un doppio fondo ricavato nello schienale delle valigie, sigillato in modo tale da renderne difficile l’individuazione anche a un controllo accurato.

L’intera partita di sostanza stupefacente è stata immediatamente sottoposta a sequestro, come previsto dall’articolo 354 del codice di procedura penale. In seguito agli accertamenti svolti e alle violazioni riscontrate ai sensi dell’articolo 73 del DPR 309/1990, i due cittadini messicani sono stati arrestati con l’accusa di trasporto e traffico di sostanze stupefacenti.

Obiettivo: contrastare il traffico internazionale di droga

L’operazione rientra nella strategia delle forze dell’ordine di colpire le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico internazionale di droga e di individuare i corrieri che cercano di sfruttare il massiccio flusso di passeggeri negli aeroporti italiani. La presenza costante della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’area doganale di Fiumicino mira a intercettare i carichi di droga prima che possano essere immessi sul mercato nazionale.