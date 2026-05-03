Flavia Gatti, l’intervista alla Leda di Roberta Valente: “Fedele a ciò che sono, anche quando tutto cambia”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono volti che arrivano prima delle parole, e altri che invece si fanno spazio lentamente, lasciando emergere qualcosa di più profondo, meno immediato, ma destinato a restare. Flavia Gatti, la Leda della serie di Rai 1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento, appartiene a questa seconda categoria. Non è solo una presenza scenica, né soltanto un talento in costruzione: è un percorso che si intravede, una stratificazione di emozioni, tentativi, paure attraversate e trasformate. In un tempo in cui tutto corre veloce e si consuma ancora più in fretta, c’è qualcosa di raro nel modo in cui Flavia Gatti racconta se stessa in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie: una lentezza consapevole, quasi una forma di rispetto verso ciò che è stato e ciò che sta diventando. Non c’è ostentazione, non c’è costruzione artificiale. C’è piuttosto un equilibrio delicato tra fragilità e determinazione, tra il bisogno di essere accettata e la conquista, passo dopo passo, di una libertà interiore più autentica. Parlare con Flavia Gtati significa entrare in uno spazio in cui le risposte non sono mai automatiche. Ogni parola sembra attraversata da un pensiero, da un’esperienza vissuta davvero. Si percepisce il peso dei momenti di dubbio, delle attese, dei “no” che non sono solo ostacoli ma passaggi necessari. E allo stesso tempo emerge una luce, una tensione costante verso qualcosa che non è solo il successo, ma una forma di verità personale. Flavia Gatti non racconta soltanto il mestiere dell’attrice. Racconta un modo di stare al mondo. Un modo che passa dalla capacità di sentirsi fuori posto e, allo stesso tempo, di non rinunciare a cercare il proprio posto. Dalla scoperta che la sensibilità, spesso vissuta come un limite, può diventare una forza. Dalla necessità di proteggersi, senza smettere di esporsi. Questa intervista non è solo un dialogo su un percorso artistico. È un attraversamento. Di ciò che significa crescere, scegliere, cambiare direzione senza perdersi. Di cosa resta quando si spengono le luci del set e si torna a fare i conti con se stessi. E forse è proprio lì, in quello spazio più silenzioso e meno visibile, che si trova la parte più vera di questa storia.

La sorprende il grande riscontro che la serie Roberta Valente sta ottenendo? Se lo aspettava?

“Devo dire di no, non me lo aspettavo, e credo che nessuno del cast lo prevedesse. La reazione del pubblico è sempre imprevedibile, perché non si può sapere in anticipo come verrà accolta una storia. Il racconto è fresco e leggero, inoltre il periodo è particolare: si è tornati a uscire di più, quindi immaginavamo potesse attirare meno attenzione. Invece, l’accoglienza è stata sorprendente”.

Lei interpreta Leda. Quale traccia le ha lasciato questo personaggio?

“Leda mi ha trasmesso soprattutto la forza e il coraggio di non lasciarsi condizionare dal giudizio altrui e di vivere con maggiore serenità e leggerezza. È questo il suo insegnamento più importante: nonostante un passato complesso, segnato da fragilità e sofferenze, riesce comunque a mantenere uno sguardo positivo sulla vita. Ritengo che sia il dono più significativo che un ruolo possa offrire a chi lo interpreta. È inoltre una donna moderna e indipendente, costruita da sé. Nella serie emerge con forza il tema dell’autonomia femminile, presente anche nel personaggio di Roberta, ed è un elemento che ha colpito molto”.

È un aspetto in cui si riconosce anche personalmente, questa indipendenza femminile?

“Sì, senza dubbio. Molte donne possono ritrovarsi nella sua determinazione, nella sua autonomia e nel coraggio di esprimere sempre le proprie opinioni. Soprattutto, colpisce la sua capacità di non accontentarsi: pur provenendo da un vissuto difficile, cerca costantemente di cambiare e migliorare la propria esistenza. È un messaggio molto significativo”.

E lei, invece, quando ha avvertito l’esigenza di migliorare la sua vita?

“Quando ho trovato la forza di riprendere in mano il mio percorso. Questo lavoro è caratterizzato da molte incertezze; forse l’unica vera costante è proprio l’imprevedibilità. Ho imparato ad affrontarlo con leggerezza, dedicandomi a ciò che amo, perché è in quei momenti che mi sento nel posto giusto. Allo stesso tempo, cerco di non proiettarmi troppo nel futuro e di vivere con maggiore equilibrio. Un po’ come si dice a Napoli: ‘stai senza pensieri’… è l’atteggiamento più adatto per affrontare il tutto”.

Se le ponessi la classica domanda sul motivo per cui ha scelto di diventare attrice, cosa risponderebbe?

“In realtà non esiste una risposta precisa, perché non saprei nemmeno individuare il momento in cui è avvenuta davvero questa scelta. È una passione che mi accompagna da sempre, ancora prima di immaginare che potesse trasformarsi in una professione. Ho iniziato da bambina, nella mia cameretta: mi chiudevo dentro, recitavo davanti allo specchio e interpretavo diversi personaggi. Avevo sei o sette anni e conservo ancora molti video di quel periodo, in cui immaginavo di essere qualcun’altra. Credo che proprio allora abbia iniziato a scoprire le emozioni, a dare colore alle mie giornate. Era il mio modo di giocare. Forse è stato in quel momento che ho compreso di voler intraprendere questo percorso: emozionarmi attraverso i ruoli. È sempre stato qualcosa che mi faceva stare bene”.

La recitazione l’ha aiutata anche a scoprire aspetti del suo carattere che non conosceva?

“Sì. All’apparenza posso sembrare una persona sicura, ma ho sempre avuto una certa timidezza. La recitazione mi ha aiutato molto a superarla, permettendomi di esprimere meglio il mio carattere e la mia personalità. È un’esperienza che libera e, in un certo senso, ha anche un effetto terapeutico”.

Questa timidezza era legata anche al timore del giudizio?

“Senza dubbio. Provengo da un piccolo paese vicino a Napoli, dove un sogno come quello di diventare attrice veniva percepito come lontano dalla realtà. All’inizio avevo persino difficoltà a parlarne. Tendevo a tenere tutto per me, perché non mi sentivo compresa, e questo, intorno agli undici o dodici anni, mi ha portato a chiudermi un po’ in me stessa”.

Quando è avvenuta la svolta?

“È arrivata a quattordici anni, con il mio primo progetto, Mia moglie, mia figlia, due bebè di Eugenio Cappuccio, un film per Rai 1. Da quel momento anche gli altri hanno iniziato a credere in questo percorso, mentre prima ci credevo soltanto io. Lavoro da tempo, anche se chi mi ha conosciuta attraverso Roberta Valente potrebbe pensare che si tratti della mia prima esperienza”.

È lì che ha fatto appello alla sua autodeterminazione?

“Già a quell’età ho trovato la determinazione di seguire la mia strada, anche se non è stato sempre facile. Ho incontrato persone che mi guardavano con una certa competitività e, durante l’adolescenza, ho avuto difficoltà soprattutto nelle amicizie. Non saprei spiegare il motivo, ma spesso non risultavo simpatica ad alcune coetanee, anche senza aver fatto nulla. Questo mi ha fatto soffrire, perché attribuivo grande valore ai rapporti e al confronto con gli altri. Oggi, invece, ho superato l’esigenza di cercare approvazione a tutti i costi: in questo modo riesco a distinguere con maggiore chiarezza chi mi è davvero vicino”.

Le sue amicizie oggi appartengono al mondo dello spettacolo oppure ad altri contesti?

“Non esclusivamente al mondo dello spettacolo. Ho diverse amiche colleghe: con Maria Vera Ratti, per esempio, ho instaurato un rapporto molto bello, basato su stima reciproca e affetto sincero. Ma anche con Biagio Musella. Allo stesso tempo coltivo amicizie anche al di fuori di questo ambiente, quindi direi che appartengono a entrambe le realtà”.

Oltre che timida, com’era da bambina?

“Ero una bambina molto sognatrice. Non sopportavo le ingiustizie, un po’ come Leda: non riuscivo a restare in silenzio e intervenivo subito, cercando di risolvere situazioni anche quando non mi riguardavano direttamente. I miei genitori, infatti, si arrabbiavano e mi invitavano a non farmi carico di problemi non miei. Tuttavia, non riuscivo a distaccarmi: vivevo tutto con grande intensità. Credo di essere sempre stata molto sensibile e incline all’empatia, ed è un tratto che mi avvicina molto a Leda. Esistono però anche differenze: lei è molto istintiva, mentre oggi mi considero più razionale. Da bambina forse lo ero anch’io, ma con il tempo questo aspetto è cambiato”.

I suoi genitori hanno compreso subito questa sua passione per la recitazione?

“Fortunatamente sì, anche se all’inizio non la prendevano del tutto sul serio: la consideravano più un interesse passeggero, quasi un capriccio. Mio padre, però, è sempre stato molto presente; ancora oggi, se potesse, mi accompagnerebbe ai provini. Ho avuto genitori attenti, che mi hanno fatto sentire protetta. Da piccola mi seguivano sempre sui set e la loro presenza è stata costante. Con il tempo hanno iniziato a credere davvero in questo percorso, mentre all’inizio lo facevano soprattutto per sostenermi. Non immaginavano che potessi arrivare fin qui”.

Quanta ambizione è utile per proseguire in questo lavoro?

“Credo che l’ambizione sia fondamentale, ma ancora più importante è avere una motivazione profonda. È un ambiente complesso e incerto, quindi serve un punto fermo, qualcosa che mantenga saldo il legame con questo mestiere. Per quanto mi riguarda, è la passione: una spinta interiore molto intensa, quasi un fuoco”.

Ha mai pensato di mollare in attesa della grande occasione?

“Sì, più volte. Tuttavia, si è sempre presentato un segnale, un’occasione che mi ha riportata sui miei passi. Ho un approccio piuttosto razionale e oggi cerco di affrontare tutto con maggiore leggerezza, mentre in passato tendevo a proiettarmi troppo nel futuro. Ora preferisco vivere il presente e osservare come evolvono le situazioni. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, nel 2023, avevo preso in considerazione altre strade. Subito dopo, però, è arrivata la serie: è come se ogni volta qualcosa mi invitasse a non perdere fiducia”.

È stato difficile accettare i rifiuti? Sono inevitabili in questo percorso. Quando ha compreso che non riguardavano lei come persona, ma il personaggio per cui si proponeva?

“Ci è voluto del tempo. All’inizio i rifiuti destabilizzano, perché non se ne conoscono le ragioni. Oggi, però, li considero fondamentali: rappresentano la base su cui costruire non solo il percorso professionale, ma anche la propria identità artistica. Contribuiscono più di qualsiasi altra esperienza alla crescita, perché ricordano quanto sia complessa questa strada. Proprio per questo li ritengo indispensabili”.

Ce n’è stato uno particolarmente difficile da accettare? Non mi riferisco al progetto, ma all’esperienza e a come l’ha superata.

“Sinceramente? No, perché ho adottato un metodo preciso: dopo ogni provino, cerco di lasciarlo alle spalle. È l’unico modo per tutelarsi. Diversamente, si rischierebbe di restare intrappolati in un circolo continuo. I rifiuti, invece, formano sotto molti aspetti: non esiste successo senza di essi. Sono passaggi necessari, perché senza difficoltà non si sviluppa una piena consapevolezza. Senza ostacoli non si riuscirebbe a comprendere davvero il valore dei risultati o del successo. Se fosse tutto semplice, mancherebbe la misura delle conquiste”.

Ha menzionato il successo, una parola che spesso incute timore.

“Anche a me incute timore. Spesso lo si associa soltanto alla performance, mentre può avere un significato più ampio. Credo che il successo comporti inevitabilmente un cambiamento: mutano la vita, le priorità e il contesto in cui ci si muove. Proprio per questo ritengo fondamentale restare ancorati alle proprie radici e alla propria identità. Spero di riuscire a rimanere sempre fedele a ciò che sono, perché è così che sono cresciuta e desidero continuare a esserlo. Ho incontrato persone che, con il successo, sono cambiate, e questo mi ha aiutato a comprendere ciò che non vorrei mai diventare”.

Da persona autocritica, le è mai capitato di autosabotarsi?

“Sì, è accaduto proprio durante il primo provino per il ruolo in Roberta Valente. Non è andato particolarmente bene. Successivamente sono stata richiamata, perché il regista Vincenzo Pirozzi riteneva che fossi comunque adatta alla parte. Non è una circostanza frequente: di solito, quando un provino non convince, si prosegue con altri candidati. In questo caso, invece, mi è stata data una nuova opportunità: ho sostenuto un secondo e un terzo provino, che hanno portato all’esito positivo. Il primo incontro, però, è stato segnato da un momento di autosabotaggio, dovuto all’emozione e a una fase personale complessa. Siamo prima di tutto essere umani: non ero del tutto centrata e, forse, nutrivo meno fiducia del solito”.

Rientrava nel periodo di incertezza?

“Mi ero appena laureata e stavo valutando anche altre possibilità. Sentivo l’esigenza di affrontare tutto con maggiore leggerezza, senza concentrarmi esclusivamente su questo lavoro, anche se non me ne sono mai davvero distaccata. Poi gli eventi hanno seguito il loro corso. Credo molto nella capacità di attrarre ciò che si desidera e in un certo equilibrio delle dinamiche della vita: quando qualcosa è destinato, prima o poi trova il modo di realizzarsi. Naturalmente è necessario impegnarsi con costanza: nulla avviene senza un lavoro concreto. Ognuno è artefice del proprio percorso. Tuttavia, quando una direzione è davvero in sintonia con ciò che si è, finisce per emergere”.

Il suo aspetto, il fatto di essere una giovane considerata oggettivamente bella, si è rivelato più un limite o un vantaggio?

“È una domanda interessante. Esiste uno stereotipo secondo cui una donna attraente non venga sempre considerata anche talentuosa, ed è un pregiudizio con cui mi confronto da tempo. Sono cresciuta con questa percezione, anche se non sempre si è pienamente consapevoli del proprio aspetto: mi piacerebbe che a questa osservazione si desse maggiore importanza dal momento che la percezione che ognuno ha di sé è diversa da quella che hanno gli altri. In alcuni casi, la bellezza può rappresentare un vantaggio, ma non ci si può fermare a quello. Ho spesso dovuto dimostrare molto di più per ottenere credibilità e attenzione sul mio lavoro, perché il primo elemento che viene notato è l’immagine”.

Quindi, è stato anche un ostacolo?

“In alcune circostanze lo è stato. Ho perso dei provini a causa di pregiudizi, non per mancanza di aderenza artistica al ruolo. Mi è stato detto di essere ‘troppo bella’ per determinati personaggi, e questo mi colpiva, perché il nostro lavoro consiste proprio nel trasformarsi. Attraverso trucco, studio e interpretazione si può diventare altro. A me piacerebbe cimentarmi con personaggi molto distanti da me, complessi, capaci di spingermi oltre i miei limiti. È questo che trovo davvero stimolante”.

In una sua fotografia noto un tatuaggio sul costato. Cosa c’è scritto?

“La scritta invita a non dimenticare il proprio coraggio”.

Profetico, se pensiamo a Leda…

“Sì. Inizialmente si era pensato di coprirlo, poi il regista ha scelto di mantenerlo, ritenendo che fosse in linea con il personaggio di Leda. È uno dei miei primi tatuaggi, realizzato forse per spirito di ribellione quando avevo sedici o diciassette anni. Oggi devo dire che mi piace, anche se, potendo tornare indietro, probabilmente farei una scelta diversa”.

Non lo rifarebbe per ragioni legate al lavoro, come accennava anche Erasmo Genzini?

“Esattamente, solo per quello. Non rinnego il significato, ma può creare qualche difficoltà durante i casting. Esiste ancora un certo pregiudizio, come se non fosse possibile coprirli con il trucco. È lo stesso discorso: alcune caratteristiche vengono considerate limitanti. In realtà, credo che tutto possa essere trasformato. Negli Stati Uniti accade spesso: gli attori vengono resi completamente diversi. Qui, invece, si tende ancora a restare ancorati agli stereotipi: a ogni aspetto corrisponde un determinato tipo di ruolo. A mio avviso, servirebbero maggiore libertà e immaginazione, altrimenti si rischia di appiattire gli interpreti e renderli simili tra loro”.

A proposito di unicità: se dovesse peccare di presunzione, qual è l’apporto essenziale che Flavia Gtati porta a un personaggio?

“L’autenticità è l’aspetto a cui tengo di più. Cerco sempre di costruire figure che non risultino artefatte o eccessive. Con Leda, per esempio, ho lavorato molto su questo equilibrio, perché è un personaggio ricco di sfumature e il rischio era quello di renderla troppo caricata. Ho cercato, invece, di mantenerla viva, credibile, aderente alla realtà. Più che aggiungere, ho sottratto, proprio per trovare un punto d’incontro tra me e lei”.

Il fatto di essere campana, quindi legata a Napoli, lo considera un limite o un’opportunità nel lavoro?

“Sono nata a Sarno, in provincia di Salerno, ma vivo da sempre a Striano, in provincia di Napoli, quindi sì, mi sento napoletana. Esiste il rischio di essere associati a una tipologia specifica di ruoli, ma sta a noi interpreti dimostrare la nostra versatilità anche in altri contesti. Amo Napoli, mi ha dato molto, anche sul piano professionale. Ogni volta che ho pensato di trasferirmi a Roma, qualcosa mi ha trattenuta. Ritengo, però, che il set sia la vera scuola: è lì che si acquisisce una formazione completa. Quando arriveranno nuovi progetti, anche lontani da questo ambiente, sarò pronta a mettermi alla prova”.

C’è una parola napoletana a cui vengono attribuiti significati diversi. Che cosa indica per lei la “cazzimma”?

“Non è semplice da definire, perché racchiude più sfumature. Potrebbe essere descritta come una combinazione di furbizia, astuzia e capacità di gestirsi, pensando anche ai propri interessi per raggiungere un obiettivo, senza necessariamente danneggiare gli altri. Rappresenta anche una forma di equilibrio tra altruismo ed egoismo. A una persona particolarmente generosa, per esempio, si potrebbe consigliare di averne un po’ di più, cioè di prestare maggiore attenzione a se stessa, mantenendo una certa distanza quando necessario. Leda ne ha molta”.

E lei? Ritiene di possederne?

“In parte sì, ma credo di doverla ancora sviluppare. A volte tendo a essere troppo disponibile, quindi dovrei imparare a essere un po’ più determinata. È un atteggiamento che si sviluppa nel tempo, attraverso l’esperienza”.

Se la sua stanza potesse raccontare la sua storia, cosa direbbe?

“Credo racconterebbe il percorso di una ragazza partita da zero, pur con il sostegno della famiglia. Provengo da una famiglia molto numerosa: siamo cinque figli e conviviamo con diversi animali, tra cani e gatti, quindi l’ambiente è sempre molto vivace. Gli animali sono stati un punto di riferimento importante; li amo profondamente, al punto che, in un’altra vita, avrei voluto fare la veterinaria. La mia è una famiglia semplice, i miei genitori svolgono professioni lontane da questo ambito. Se quella stanza potesse parlare, ricorderebbe le mie origini e il percorso compiuto, invitandomi a essere grata per ciò che sto vivendo e per le esperienze che sto accumulando”.

È la piccola di casa?

“No, sono la quarta: quattro femmine e poi, alla fine, è arrivato un maschio, quasi come una ciliegina sulla torta. Ho desiderato fortemente un fratello. Mia madre inizialmente era perplessa, considerato che eravamo già in quattro, ma poi è arrivato. Ho sempre avuto un forte senso materno: uno dei miei desideri più grandi, oltre alla carriera, è diventare madre. È qualcosa che sento da sempre”.

Oggi, però, sembra più complesso conciliare tutto questo.

“Sì, perché le donne lavorano, sono indipendenti e hanno una forte identità. Questo rende più difficile individuare il momento giusto. Non sempre si ricevono i supporti necessari e anche solo pensare alla maternità può risultare impegnativo. Resta, comunque, uno dei miei desideri più importanti”.

Qual è stato, invece, l’ultimo gesto di tenerezza che ha riservato a se stessa?

“Essere gentile con me stessa, cosa che non sempre riesce spontanea. Tendo a essere molto autocritica: raramente mi riconosco dei meriti o mi soffermo sui risultati raggiunti. Credo invece sia importante fermarsi, concedersi un momento di riconoscimento e ricordare il percorso compiuto. Essere indulgenti con se stessi è fondamentale, perché solo così si può stare bene anche con gli altri”.

Se si fosse trovata in difficoltà su un set, lo racconterebbe?

“Potrei farlo ma nel caso di Roberta Valente posso dire di aver avuto un’esperienza molto positiva. Ero la più giovane del gruppo, ma fin dall’inizio si è creata una sintonia forte, una comprensione reciproca. Anche al di fuori del set sono nati rapporti autentici: non è scontato lavorare in un clima così armonioso, quindi mi considero fortunata, e credo che lo siano stati anche gli altri. Ma molto ha inciso anche avere un ottimo timoniere come Vincenzo Pirozzi: ha dato grande libertà. Tra regista e attori deve esserci un rapporto reciproco di fiducia: gli attori si affidano al regista e il regista si affida agli attori. Quando esiste, nasce qualcosa di autentico”.

Evito di chiederle della seconda stagione… So che esiste già un’opzione firmata.

“Sì, la serie ha avuto un ottimo riscontro e, quindi, siamo in attesa anche noi di capire come evolverà la situazione”.

Che cosa si augura per il futuro?

“Di poter continuare a dedicarmi a ciò che mi rende felice, mantenendo un equilibrio personale e professionale, senza dover rinunciare ad altri aspetti importanti della vita”.