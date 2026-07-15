Flavio Beltramin morto a Brugine investito dal figlio col trattore, imprenditore travolto in retromarcia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un trattore. La tragedia si è consumata a Brugine, in provincia di Padova, all’interno dell’azienda agricola di proprietà della vittima, Flavio Beltramin. Il proprietario è morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal figlio, che procedeva in retromarcia.

Investito dal trattore: morto a Brugine il 75enne Flavio Beltramin

Nel pomeriggio di ieri – martedì 14 luglio 2026 – intorno alle ore 17 un incidente avvenuto sul luogo di lavoro verificatosi a Brugine, in provincia di Padova, ha causato la morte di un uomo di 75 anni, Flavio Beltramin.

Secondo le informazioni fin qui raccolte, come riportato anche dal Mattino di Padova, l’uomo di trovava all’interno della propria azienda agricola e di allevamento quando è stato investito accidentalmente da un trattore, guidato dal figlio che stava lavorando con lui.

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Pare che il conducente del trattore agricolo fosse impegnato in operazioni di carico e scarico cereali quando, con una dinamica anche da ricostruire, durante una retromarcia ha travolto l’anziano padre.

I soccorsi dopo l’incidente con il trattore

In seguito all’incidente, sul luogo sono accorsi il personale sanitario del Suem 118 e i Carabinieri della stazione di Agna, che da subito si sono adoperati per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.

L’equipe medica accorsa ha provveduto al trasporto in codice rosso di Flavio Beltramin presso l’ospedale di Padova.

Nonostante i tentativi dei medici del nosocomio, l’uomo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate, ed è morto nella struttura nella tarda serata dello stesso giorno.

Le indagini sulla morte e il cordoglio della comunità locale

Dopo aver effettuato i rilievi necessari, le Forze dell’Ordine hanno posto sotto sequestro sia il trattore agricolo che l’area nella quale si è verificato l’incidente, in attesa di eventuali verifiche tecniche richieste dall’autorità giudiziaria.

Secondo quanto riportato dal Corriere, Beltramin era un agricoltore conosciuto e stimato nella zona. Il 75enne era vedovo da alcuni anni e padre di tre figli, due dei quali suoi collaboratori nell’attività di famiglia.

Il sindaco di Brugine, Michele Giraldo, ha commentato la tragedia: “Siamo sconvolti da quanto accaduto. Flavio Beltramin era una persona che tutti conoscevano, un grande lavoratore e il punto di riferimento di una famiglia molto stimata”.

“Colpiscono profondamente anche le modalità con cui si è verificato questo incidente, mentre padre e figlio stavano lavorando insieme. In questo momento tutta la comunità si stringe attorno ai familiari, chiamati ad affrontare un dolore immenso e una perdita così tragica” ha poi concluso il primo cittadino.