Flavio Bolsonaro e la fuga negli Usa col passaporto italiano, i dubbi sull'approvazione della pratica

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Dopo la sconfitta alle recenti elezioni in Brasile, Flavio Bolsonaro, indagato per sospetto riciclaggio di denaro, è fuggito negli Usa sfruttando il suo passaporto italiano. Avs ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare per verificare che siano state rispettate tutte le procedure per il rilascio della cittadinanza.

La fuga di Flavio Bolsonaro dopo la sconfitta con Lula

Dopo la sconfitta contro Lula alle elezioni Presidenziali in Brasile di domenica scorsa, il senatore Flavio Bolsonaro, braccato dai giudici, sarebbe riparato in Florida (attraverso l’Argentina e l’Ecuador) grazie al suo passaporto italiano.

Il candidato sconfitto da Lula ha confermato: “Ho portato la mia famiglia negli Stati Uniti, dove siamo al sicuro. Ringrazio, ancora una volta, il Presidente Trump e il governo americano per averci accolto e per averci dato la sicurezza giuridica che in Brasile non abbiamo più”.

Su Flavio Bolsonaro pendevano misure restrittive e l’ordine di consegna dei documenti d’espatrio. Sette minuti dopo l’ufficializzazione della vittoria di Lula alle elezioni Presidenziali in Brasile, il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes ha emesso l’ordine di ritiro dei passaporti brasiliano e italiano di Flavio Bolsonaro, indagato per sospetto riciclaggio di denaro.

L’interrogazione di Avs sul passaporto di Bolsonaro

Angelo Bonelli, deputato di Avs, ha annunciato: “Tra poche ore depositerò un’interrogazione parlamentare al ministro degli Esteri Tajani per sapere quali procedure siano state adottate per rilasciare la cittadinanza italiana a Flavio, Eduardo e Carlos Bolsonaro”.

Bonelli ha poi aggiunto: “Vogliamo sapere se siano state rispettate tutte le procedure, perché dalle date di rilascio dei passaporti emerge un’accelerazione che solleva alcuni dubbi. Il passaporto italiano non può essere utilizzato per sfuggire alla giustizia. (…) Il governo italiano deve quindi dare una risposta anche sulla sua fuga”.

Perché Bolsonaro ha ottenuto la cittadinanza italiana

Al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che i Bolsonaro sono in possesso del passaporto italiano “per lo ius sanguinis: abbiamo dato ai cittadini che ne avevano diritto il passaporto. Sono io che ho cambiato la legge, prendendomi tanti improperi, perché in tanti facevano affari con la cittadinanza”.

Risale al novembre del 2021 un post pubblicato sui social dall’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro (padre di Flavio), che ha mostrato le foto dei suoi nonni italiani di Anguillara Veneta e le immagini di sua madre, Donna Olinda.

In quell’occasione Bolsonaro aveva fatto visita nella piccola cittadina del padovano in cui aveva vissuto il bisnonno Vittorio, tra l’esultanza e le proteste della comunità locale brasiliana e la concessione della cittadinanza onoraria.

Il parere dell’esperta sul passaporto di Flavio Bolsonaro

Rita de Cássia da Silva, avvocatessa specializzata in diritto degli immigrati e stranieri, ha commentato il caso Bolsonaro ai microfoni di Cnn Brasile.

La legale ha dichiarato: “Bolsonaro non poteva uscire legalmente dal Brasile, indipendentemente dal possesso del passaporto italiano. La doppia cittadinanza non concede immunità” per quanto riguarda il divieto assoluto di lasciare il Paese nell’ambito di un’indagine giudiziaria.

Rita de Cássia da Silva ha spiegato che “il possesso di un passaporto straniero, in questo caso italiano, ottenuto per discendenza nel 2023, attribuisce la cittadinanza di un altro Stato, ma non annulla i provvedimenti restrittivi della magistratura locale né concede alcuna forma di immunità penale o amministrativa”.

La provocazione di Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro, ex deputato, figlio dell’ex presidente Jair e fratello di Flavio, alcune settimane fa ha mostrato sui social il passaporto italiano, sfidando il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes a chiederne l’annullamento alle autorità di Roma.

In un video Eduardo Bolsonaro aveva invitato il magistrato a trasmettere all’Italia il mandato di arresto, accompagnando il messaggio con un insulto. Bolsonaro, che ha dichiarato di vivere negli Usa, aveva anche messo in dubbio la possibilità di essere estradato.

La sua condanna riguarda il reato di coazione nel corso di un procedimento giudiziario: secondo i giudici, Eduardo Bolsonaro avrebbe cercato di condizionare il processo contro il padre Jair attraverso iniziative e pressioni negli Usa.