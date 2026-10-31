Flavio Bolsonaro rompe il silenzio dopo la fuga dal Brasile e attacca Lula: "Andremo in bancarotta"

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Flavio Bolsonaro, sconfitto nelle ultime elezioni in Brasile dal presidente uscente Lula, è tornato a parlare dopo essere fuggito dal Paese ed esserci rifugiato negli Stati Uniti. Bolsonaro, figlio dell’ex presidente ora in carcere, ha accusato il governo brasiliano di persecuzione, si è detto disponibile a ricandidarsi alla presidenza e ha previsto che il Brasile andrà presto in bancarotta.

Le prime parole di Flavio Bolsonaro dopo la fuga

Dopo essere fuggito clandestinamente negli Stati Uniti, Flavio Bolsonaro è tornato a parlare delle elezioni vinte dal suo rivale, il presidente uscente Lula, in Brasile.

Bolsonaro ha ribadito di essere stato perseguitato dalle autorità brasiliane e ha avvisato che il Paese, seguendo le politiche del presidente, andrà presto in bancarotta.

ANSA

Il figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, attualmente in carcere e ritenuto responsabile del tentato colpo di Stato del 2022, ha ribadito di essere disponibile a ricandidarsi presidente “anche prima del 2030”, data di scadenza naturale del mandato di Lula.

La fuga di Bolsonaro dal Brasile

Le autorità brasiliane temevano, fin da prima delle elezioni, che in caso di sconfitta Flavio Bolsonaro avrebbe potuto fuggire dal Paese, per via di alcune questioni giudiziarie pendenti.

Per questa ragione, era stata fin da subito dopo la pubblicazione dei risultati, ordinato il sequestro di tutti i suoi passaporti. Tra questi ci sarebbe anche un passaporto italiano, visto che, grazie a un suo trisnonno, Bolsonaro ha la cittadinanza del nostro Paese.

Il figlio dell’ex presidente è però comunque riuscito a fuggire attraverso il confine argentino. Sarebbe stato proprio il governo argentino a fornirgli poi l’aereo privato con cui è arrivato a Miami, negli Usa.

Le elezioni in Brasile

Le elezioni brasiliane sono state vinte dal presidente uscente Lula, grazie a una rimonta al secondo turno, circostanza che non si era mai verificata nella storia del Paese.

Bolsonaro aveva infatti vinto al primo turno, senza raggiungere la maggioranza assoluta dei voti necessaria a essere eletto direttamente presidente.

Durante le settimane prima del ballottaggio, Lula è riuscito a recuperare, grazie anche a un dibattito televisivo che è andato particolarmente male per il figlio dell’ex presidente.