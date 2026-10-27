Flavio Bolsonaro "sparito", in fuga dal Brasile dopo la sconfitta alle elezioni: dove potrebbe essere

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Flavio Bolsonaro è fuggito e non si trova più in Brasile: avrebbe preso un volo diretto negli Stati Uniti d’America. Sulla vicenda si è acceso un giallo in quanto per ore non si sono più avute notizie del senatore di destra sconfitto alle elezioni di domenica scorsa da Lula. Poi la conferma da parte delle autorità americane all’agenzia Reuters sulla scelta di Bolsonaro di raggiungere gli Usa.

Flavio Bolsonaro lascia il Brasile per gli Usa

Un’altra indiscrezione relativa alla vicenda l’ha diffusa la Cnn Brasile, secondo cui con Bolsonaro ci sarebbero la moglie e le due figlie.

Anche il sito brasiliano Metropoles, sostenendo di aver ricevuto informazioni dai familiari, ha confermato che il senatore si è diretto in America e raccontando che l’ultimo messaggio di Flávio è stato inviato al suo collaboratore Rogério Marinho alle 8 del mattino di martedì 27 ottobre.

ANSA

I passaporti non consegnati e annullati

I passaporti di Bolsonaro Jr erano stati annullati dopo che lui stesso si era rifiutato di consegnarli, come gli era stato richiesto nella giornata di lunedì, vale a dire il giorno seguente alla sconfitta alle urne contro Lula.

“I passaporti di Flavio Bolsonaro sono stati annullati”, ha dichiarato una fonte, aggiungendo che “non esiste alcuna registrazione formale dell’uscita di Flavio Bolsonaro dal Paese”.

Sulla questione sono intervenuti anche il ministero della Sicurezza e le autorità migratorie dell’Argentina, parlando di fake news diffuse da media locali secondo cui il senatore sarebbe entrato nel Paese vicino.

Il quotidiano O Globo ha invece riferito che Flavio Bolsonaro avrebbe raggiunto Puerto Iguazú, città dell’Argentina, e da lì avrebbe preso un aereo per Miami.

Anche il padre di Bolsonaro, Jair, quattro anni fa, dopo aver perso le elezioni sempre contro Lula, si rifugiò negli Usa. Al pari del figlio, si rifiutò di riconoscere la sconfitta. Alla fine rientrò nel Paese d’origine: venne condannato a 27 anni per aver pianificato un colpo di Stato.

Bolsonaro Jr, dopo la sconfitta alle elezioni, ha dichiarato che avrebbe chiesto l’annullamento del risultato per presunte irregolarità di voto. Il Partito Liberale di cui fa parte, però, ha riconosciuto la vittoria di Lula.

Bolsonaro non avrebbe lasciato il Paese attraverso una frontiera regolare

Un alto funzionario della Polizia Federale brasiliana ha riferito che Bolsonaro non ha lasciato il Paese attraverso alcun passaggio di frontiera regolare.

L’influencer di destra Paulo Figueiredo, che è una sorta di portavoce non ufficiale della famiglia Bolsonaro, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla ‘fuga’ del senatore.

“Dopo mesi di intenso lavoro ingiustamente vanificato, non sono in vena di parlare con la stampa. Se avrò commenti da fare su qualsiasi argomento, mi metterò in contatto io”, ha scritto in una nota.

Le parole del fratello Edoardo

Eduardo, fratello minore di Bolsonaro, che vive negli Stati Uniti, prima della chiamata alle urne aveva spiegato che una sconfitta elettorale avrebbe reso necessario un trasferimento. “Se mio fratello non dovesse vincere, sono a favore di un suo allontanamento dal Paese”, aveva confessato al podcaster Steven Crowder.

Le ultime parole pubbliche di Flavio Bolsonaro sono state pronunciate lunedì pomeriggio. In un video sui social ha spiegato di aver ricevuto il divieto di lasciare il Brasile e l’ordine di consegnare i passaporti.

Nel frattempo la polizia brasiliana indaga sul senatore per corruzione in relazione al finanziamento di “Dark Horse”, il film biografico sul padre Jair. Flavio perderà l’immunità parlamentare alla scadenza del mandato, a gennaio.