Flavio Briatore attacca l'Italia: "Non mi merita". La replica all'accusa sulla fuga a Monaco per le tasse

Flavio Briatore senza peli sulla lingua. L’imprenditore piemontese è tornato a spiegare perché non paga le tasse in Italia, affermando che il Bel Paese non lo merita. Ha raccontato che dagli anni 80 non ha un conto corrente in una banca italiana. Da 45 anni è iscritto all’Aire. Per 15 anni ha vissuto stabilmente a New York, poi si è trasferito in Inghilterra dove è rimasto per altri 20 anni. Quindi l’approdo a Monaco.

Flavio Briatore: “L’Italia non si merita che ci viva. Criticano pure Sinner”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera Briatore ha criticato sotto diversi punti di vista le politiche economiche italiane, sostenendo che nessuno pensa alle nuove generazioni. Quando gli è stato chiesto se guarda i tg italiani, è arrivata la seguente risposta: “Sì e cambio canale, perché sia nei tg che nei quotidiani le prime 5 pagine sono solo di litigi, nessuno che pensa ai giovani. Siamo un Paese meraviglioso con grande potenziale, ma senza una politica all’altezza”.

Da quasi 15 anni vive a Montecarlo. Tanti lo criticano, accusandolo di non voler pagare le tasse in Italia. “Tra i motivi per cui l’ho scelta c’è anche quello fiscale. Ma non vivo qui per non pagare le tasse, io qui ho creato business e per creare business scegli i Paesi che ti danno maggior protezione fiscale. Infatti siamo a Dubai, a Riad, in Spagna”.

Briatore ha aggiunto che ha investito molto denaro anche in Italia. Poi ha fatto un paragone con Sinner: “Mi sembra però la stessa storia di Sinner: anziché gioire di questo incredibile tennista italiano, c’è chi parla solo della sua residenza, dove peraltro vive davvero e si allena”. L’affondo più duro sul Bel Paese è arrivato quando gli è stato fatto notare che se pagasse le tasse in Italia potrebbe dare una mano al welfare di altri cittadini: “L’Italia non mi ha mai aiutato, veda il caso di Force Blue, e non si merita che ci viva“.

L’Italia è “un Paese di Gattopardi”

Il manager ha definito l’Italia “un Paese di Gattopardi” dove si fa tanto trambusto affinché nulla cambi realmente. Tornando a Monaco, il Principe Alberto l’ha da poco nominato Goodwill Ambassador. Briatore ha sottolineato di essersi parecchio emozionato e che il riconoscimento gli è stato per il suo lavoro nel Principato. Attualmente ha locali che danno occupazione a quasi 200 persone.

Spazio poi alla questione del Billionaire in Costa Smeralda: “In Sardegna, per dire, il Billionaire ha dato lavoro a tante persone, è diventato un marchio conosciuto in tutto il mondo che ha creato un indotto positivo: per la Sardegna era come il Vaticano per Roma, non potevi non andarci”. Briatore ha venduto i muri del locale ma non il marchio. “In generale, però, penso che il mio grande amore per la Sardegna non sia stato corrisposto”, ha tuonato.

Perché pensa che non gli sia stato riconosciuto ciò che crede di meritarsi? “Colpa dei radical chic e dei politici, perché con i sardi ho sempre avuto ottimi rapporti […] Il problema sono quelli che vogliono che la Sardegna rimanga così com’è: possibile che ci siano pochissimi collegamenti con la penisola? È più facile andare a Dubai che a Olbia“.

Le confessioni sulla vita privata: “Mai andato a trovare Michael Schumacher”

Briatore, sempre nell’intervista al Corriere della Sera, si è lasciato andare anche a confessioni private: “Se sono mai andato a trovare Michael Schumacher dopo l’incidente? No. Se chiudo gli occhi lo rivedo sorridente dopo una vittoria, e preferisco ricordarlo così piuttosto che disteso su un letto. Con Corinna però ci sentiamo spesso”.

Per quel che riguarda la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, l’ha definita il più grande amore della sua vita. Con la showgirl ha avuto il figlio Nathan Falco.

“Ma ho avuto altre relazioni importanti – ha aggiunto -. Una con Heidi Klum, dalla quale ho avuto una figlia, Leni, che vedo spesso: lei e Falco si vogliono bene”.

Oggi Falco studia alla Boarding School in Svizzera. “Questo lo renderà più preparato di me ad affrontare il futuro”, ha assicurato papà Briatore. Qual è la paghetta che dà al figlio? “Mi sembra 500 euro al mese.”