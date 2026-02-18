Flavio Briatore citato nei file di Jeffrey Epstein, ma lui smentisce: "Mai venuto in Sardegna al Billionaire"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nei file legati a Jeffrey Epstein compare il contatto di Flavio Briatore, il cui numero sarebbe stato cerchiato nell’agenda del criminale morto nel 2019. Le ricostruzioni citano mail su viaggi tra Azzorre e Sardegna e possibili serate in Costa Smeralda, oltre a una segnalazione fotografica all’Fbi. Briatore però smentisce: “Mai venuto in Sardegna da me”.

Flavio Briatore compare negli Epstein files

Il nome di Flavio Briatore viene citato in una ricostruzione legata ai cosiddetti “file” su Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in circostanze misteriose nel 2019 mentre era detenuto.

Come riportato da Repubblica, nei documenti e nelle comunicazioni compaiono riferimenti a viaggi in Italia, con passaggi in Sardegna e Costa Smeralda. In alcune mail si parla dell’organizzazione di spostamenti di giovani donne, con indicazioni logistiche su tratte, soggiorni e voli di rientro verso Parigi e Milano.

ANSA

Tra gli elementi citati ci sono anche messaggi relativi a un itinerario dalle Azzorre alla Sardegna e alla pianificazione dei rientri il 19 giugno (Parigi e Milano), “in attesa di ulteriori istruzioni”. Le identità delle persone coinvolte in questi scambi risultano in parte oscurate.

Le ipotesi su Jeffrey Epstein in Sardegna

Nei documenti compaiono riferimenti alla Sardegna e, in particolare, alla Costa Smeralda, con l’ipotesi che Jeffrey Epstein possa essere stato sull’isola più volte e che possa aver partecipato a serate al Billionaire di Porto Cervo nelle settimane precedenti all’arresto del 2019.

A sostegno dell’ipotesi ci sarebbero le due fotografie scattate da un turista americano a un uomo ritenuto somigliante a Epstein, insieme a una donna, poi inviate all’Fbi dopo il fermo come “materiale che potrebbe esservi utile”.

Quella che compare nei documenti sembrerebbe una pianificazione concreta di spostamenti sull’isola. In uno scambio si parla di un viaggio “dalle Azzorre alla Sardegna”, con l’organizzazione dei rientri fissati per il 19 giugno verso Parigi e Milano.

In un altro passaggio, riferito all’anno successivo, viene menzionata la programmazione di una presenza in Sardegna per 13, 14 e 15 luglio, in coincidenza con un maxi evento di apertura della stagione del Billionaire.

La smentita di Flavio Briatore

Nei file viene indicato che il numero di telefono di Flavio Briatore compariva nell’agenda personale di Jeffrey Epstein come “cerchiato”, un modo per distinguere i contatti considerati più importanti. Una informazione arrivata dal maggiordomo Alfredo Rodriguez, la persona che avrebbe sottratto la rubrica.

Il collegamento tra Epstein e Briatore viene fatto risalire a Ghislaine Maxwell, figura centrale nella cerchia del finanziere. Briatore ha riferito di aver conosciuto Maxwell perché avevano lo stesso arredatore e che l’incontro con Epstein sarebbe avvenuto per ragioni di pubbliche relazioni.

Di fronte a queste informazioni, Briatore ha respinto ogni coinvolgimento e ha negato la presenza di Epstein nel suo locale: “Non è mai venuto in Sardegna da me”. A smentire le sue parole ci sarebbero però le testimonianze in merito alla festa di compleanno di Naomi Campbell, all’epoca legata a Briatore, a cui avrebbero partecipato Epstein e Virginia Giuffre, la giovane che ha denunciato l’imprenditore e che si è poi suicidata.