Flavio Briatore contro i selfie ai funerali di Papa Francesco, in coda anche i vip da Marini a Caldonazzo

Flavio Briatore ha criticato le persone che hanno scattato selfie nel giorno dei funerali di Papa Francesco. Briatore si è rivolto ai suoi follower con un video su Instagram e ha commentato negativamente le tante persone che, anche durante il saluto al Papa prima dei funerali, si sono scattate un selfie mentre erano in fila.

Selfie durante i funerali di Papa Francesco, le parole di Briatore

“Pazzesco… intere ore di fila per il funerale di Papa Francesco … solo per farsi un selfie!”, ha commentato Flavio Briatore su Instagram.

“Sto vedendo in televisione i funerali del Papa e ho visto quelle che lo hanno visitato. Ma secondo voi autorizzare le persone che danno l’ultimo saluto al Papa a fare selfie invece di fare una preghiera… ma chi li autorizza?”, ha commentato Briatore.

Il feretro di Papa Francesco

I commenti al post di Flavio Briatore su Papa Francesco

L’imprenditore ha criticato “chi gestisce la sicurezza in Vaticano” dicendo che vedere le persone che si scattano selfie cercando di “inquadrare la cassa con Bergoglio” ha reso la situazione simile a un circo.

Il video postato da Flavio Briatore sui selfie inopportuni durante i funerali di Papa Francesco, e durante il saluto al Pontefice prima dei funerali, ha raccolto migliaia di reazioni e commenti. La stragrande maggioranza degli utenti si è schierata dalla parte di Briatore, affermando di “pensarla esattamente allo stesso modo”.

Altri ancora hanno espresso apprezzamento per la critica espressa dall’imprenditore commentando con l’emoticon degli applausi, oppure censurando la scelta di “andare lì solo per scattare foto”. Per quasi tutti gli utenti scattare selfie al funerale del Papa è stata una grande mancanza di rispetto.

I vip in coda per “salutare” Papa Francesco

Nei giorni scorsi diversi vip, italiani e stranieri, erano stati criticati per aver tenuto un atteggiamento poco consono durante i funerali di Papa Francesco. Tra questi l’ex presidente americano Joe Biden, che nel giorno delle esequie si è messo in posa per scattare foto e pubblicava sui social anche la foto fatta insieme al personale del ristorante in cui aveva mangiato.

Oppure, tornando in Italia, Valeria Marini che ha pubblicato su Instagram un video girato insieme ai suoi follower prima del funerale, al quale poco dopo avrebbe partecipato. Il tutto in un’atmosfera di leggerezza che poco si addice alla ricorrenza solenne. Altro personaggio criticato sui social per una foto a pochi centimetri dalla bara di Papa Francesco è stata la showgirl Nathaly Caldonazzo, con tanto di didascalia con scritto “Un saluto da vicino, ciao Papa Francesco”.

Comportamenti che, il giorno dopo, sono stati criticati da Flavio Briatore in occasione dei funerali di Papa Francesco.