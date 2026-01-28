Flavio Briatore difende l'agente che ha ucciso il 28enne a Rogoredo, "ha fatto bene e avrei fatto lo stesso"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Flavio Briatore non ha dubbi sull’agente di polizia che ha sparato e ucciso il 28enne di nazionalità marocchina a Rogoredo, a Milano. “Ha fatto benissimo” è stato il commento del noto imprenditore, intervenuto a tutto campo sui più recenti fatti di cronaca in un’intervista alla trasmissione su Rete 4 Realpolitik.

L’agente indagato per il caso di Rogoredo

Il poliziotto è indagato per omicidio volontario nei confronti di Abdherraim Mansouri, il 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa durante un’operazione antidroga nella zona boschiva del quartiere di Rogoredo, nota a Milano per essere un’area di spaccio.

L’agente si difende affermando di aver reagito dopo aver visto la pistola impugnata da Mansouri, rivelatasi poi a salve. Ma mentre sono in corso le valutazioni sui margini di legittima difesa, Flavio Briatore è certo: “Ha fatto no bene, ha fatto benissimo”.

ANSA

Le parole di Flavio Briatore

Alla domanda del conduttore di Realpolitik Tommaso Labate, Briatore ha risposto di essere contrario all’indagine sul poliziotto, come il vicepremier Matteo Salvini.

“Trovi uno che ti tira fuori una pistola sai che uno spacciatore un delinquente… ma io fossi stato poliziotto avrei fatto la stessa roba, cioè cosa deve fare il poliziotto? – è stato il suo commento – Poi che la pistola sia giocattolo o sia ver… non è che ci sia scritto il cartello questa pistola è una pistola giocattolo”.

Secondo l’imprenditore sarebbe necessario fare blitz mirati nelle aree di spaccio dove agisce questa “gentaglia” e “buttarli fuori tutti quanti e rimandarli al loro paese“.

Per Briatore non si dovrebbe parlare “di un errore, qui parliamo di un delinquente, da quello che ho sentito nel vostro servizio recidivo. Per cui il poliziotto per me si è difeso, ha fatto bene, questa gente qui la dobbiamo eliminare perché sono quelli che provvedono la droga che poi va ai ragazzi giovani, è tutta gente che non serve a niente, è solo gente che fa danni, rimandiamoli nei loro paesi”.

Il commento sullo scudo penale agli agenti

Il caso di Rogoredo ha alimentato il dibattito sullo scudo penale per le forze dell’ordine, in discussione all’interno dei decreti sicurezza, su cui Briatore si è però mostrato più cauto.

“Bisogna fare delle distinzioni – ha precisato – non possiamo neanche avere dei poliziotti che si sentono dei superman, che sono impunibili, per cui bisogna vedere le reazioni che ha un poliziotto bisogna vedere la preparazione che ha il poliziotto”.

“Non puoi dare carta bianca anche a dei ragazzi poliziotti che hanno 24, 25, 26 anni, a volte anche meno” ha chiarito ancora Flavio Briatore, sottolineando che sia necessaria “come sempre una mezza misura, ci vuole un controllo comunque, non possiamo avere tutti i cowboy in giro per le strade a sparare la gente, nel modo più assoluto”.