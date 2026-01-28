Flavio Briatore e il caso degli agenti ICE negli Usa, "anche in Italia ci vorrebbero persone addestrate così"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Flavio Briatore va controcorrente sugli agenti ICE. Nell’intervista a tutto tondo sull’attualità rilasciata a Realpolitik, l’imprenditore ha dato un punto di vista diverso sull’agenzia federale statunitense anti-immigrazione, affermando che anche in Italia ci sarebbe bisogno di forze dell’ordine “addestrate e pagate bene” per avere “più controllo” e “pulire certe aree che in questo momento sono invivibili”.

Le parole di Flavio Briatore sugli agenti ICE

Al conduttore del programma su Rete 4, Tommaso Labate, Briatore ha premesso che le uccisioni di Renée Good e Alex Pretti da parte di agenti ICE hanno fatto anche a lui un “effetto orribile“.

“C’è anche da dire che noi quando vediamo queste scene qui sono crudeli, sono cruenti, però in un Paese bisogna avere anche un po’ di ordine” ha aggiunto l’imprenditore piemontese.

Il commento sulle uccisioni negli Usa

In riferimento anche a quanto commentato sul caso di Rogoredo, Flavio Briatore ha spiegato che nonostante le morti di cittadini per mano forze delle polizia, come avvenuto a Minneapolis, sia per l’opinione pubblica un fatto comprensibilmente “terribile”, è anche “orribile e terribile avere gente che vende la droga ai tuoi figli”.

“È anche orribile avere gente che ammazza dei ragazzini – ha aggiunto – avere gente che specialmente da noi è completamente indisturbata, vivono nelle loro piazze, nei loro quartieri, la fanno da padrone e ammazzano centinaia di migliaia di persone con la droga”.

Secondo quanto sostenuto in collegamento con Realpolitik dall’imprenditore, dunque, gli agenti dell’ICE “hanno sbagliato sicuramente, sbaglieranno anche loro, però se noi avessimo anche più controllo in Italia, in certe aree, io non dico che dovremmo avere un corpo del genere, però dovremmo avere della gente addestrata, pagata bene, cercare di pulire certe aree che in questo momento qui sono invivibili per mille motivi, perché nessuno ci può entrare, c’è spaccio di droga, immigrati irregolari, eccetera, eccetera…”

Il modello ICE in Italia

Per Flavio Briatore, sulla sicurezza nel nostro Paese “non si fa mai niente di concreto. Trump l’ha fatto, poi sono successi due incidenti spiacevoli, orribili, tutto quello che volete, però sono stati due incidenti.”

Rispondendo alla domanda diretta di Labate sull’ipotesi di portare il modello ICE anche in Italia, l’imprenditore ha comunque precisato “non a quel livello lì, come sempre, ci vuole sempre una misura, non puoi sempre guardare gli estremi, però noi avremo bisogno anche di pulire certe zone, perché poi. dobbiamo vedere qual è la conseguenza dello spaccio. La conseguenza dello spaccio è la morte di centinaia di persone”.