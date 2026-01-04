Flavio Briatore e la strage di Crans-Montana, "è stato un omicidio": il duro attacco al locale in Svizzera

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non mi parlate di sfortuna, di caso, di circostanze avverse. Questo è omicidio“. Per Flavio Briatore non ci sono dubbi, non è stata una tragica fatalità la strage di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, costata la vita a 40 persone. Secondo l’imprenditore, proprietario di diversi e noti locali in Italia e all’estero, si tratta di omicidio, ci sono delle precise responsabilità su quanto accaduto, perché quel locale “non doveva avere la licenza”.

Strage di Crans-Montana un “omicidio “secondo Flavio Briatore

Intervistato da Il Giornale, Flavio Briatore commenta la tragedia che si è consumata nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.

L’imprenditore non ha dubbi e definisce quanto accaduto un omicidio: “Non mi parlate di sfortuna, di caso, di circostanze avverse. Questo è omicidio“.

ANSA Fiori e messaggi sul luogo della strage a Crans-Montana

Nessuna casualità, nessuna fatalità, “ci sono eccome le responsabilità“, aggiunge. “I magistrati dovranno stabilire di chi. Ma quello che è avvenuto è omicidio”.

L’attacco al locale: “Non doveva neanche avere la licenza”

Flavio Briatore è proprietario di numerosi locali, sia in Italia che all’estero, per questo la tragedia lo tocca da vicino.

Secondo la sua esperienza, il locale dove si è scatenato l’inferno “non doveva neanche avere la licenza“.

“Come ha fatto un locale come quello ad ottenere la licenza? Non si può dare la licenza – attacca – ad un locale che non ha uscite di sicurezza”.

C’era “una sola scala, piccola, angusta. Assolutamente insufficiente per ospitare decine, anzi centinaia di persone”.

Le misure di sicurezza nel locale

Oltre alle uscite di sicurezza c’è anche il tema degli ambienti del locale: “Soffitto basso e in legno ricoperto di gommapiuma non va d’accordo con gli scintillini”, dice Briatore.

Gli scintillini di fuoco, spiega, possono essere usati in locali al chiuso, ma servono spazi adeguati. E nel bar Le Constellation non c’erano.

Gli scintillini sono rischiosi, sottolinea, “perché non li puoi spegnere. Non sono candele, se soffi non li spegni”.

“Nei nostri locali non usiamo più quelli che si incendiano. Li abbiamo sostituiti – spiega – con scintillini elettrici a rischio incendio zero”.

Secondo Briatore una cosa del genere in Italia “non può succedere”, “le autorità non ti permetterebbero mai di avere una licenza con un locale in quelle condizioni”.

A molti però la strage di Crans-Montana ha ricordato quella della Lanterna Azzurra a Corinaldo nelle Marche.