Flavio Cattaneo di Enel trascina Carlo Calenda in tribunale, scontro durissimo: "Cafone, deve stare zitto"

Il confronto tra Flavio Cattaneo di Enel e Carlo Calenda è degenerato in uno scontro personale e politico. Dopo le accuse del leader di Azione sui profitti dell’azienda, sui costi dell’energia e sulla gestione delle società pubbliche, l’amministratore delegato ha replicato annunciando una causa per diffamazione. Il diverbio tra Carlo Calenda e Flavio Cattaneo

È nato a margine del Forum Coldiretti, a Roma, lo scontro tra Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, e Carlo Calenda, leader di Azione. Il confronto verbale, iniziato con un acceso scambio di battute, si è concluso con l’annuncio di un’azione legale da parte del manager.

Tutto è cominciato con le parole di Calenda durante il suo intervento: “Cattaneo lo pungi sul vivo facilmente. Con Enel distribuzione, pagata con le nostre bollette, non solo fa il 42% di utile come Hermès ma si prende pure il bonus”.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, che ha avuto un duro scontro con l'ad di Enel Flavio Cattaneo

Il senatore ha poi aggiunto: “Siccome il ragazzo è un po’ cafone, gli ho dovuto ricordare che può fare questa operazione, ma almeno deve stare zitto, perché sono soldi degli italiani presi senza alcun rischio aziendale”. Poco dopo, nel cortile di Palazzo Rospigliosi, Cattaneo ha replicato con tono secco: “Io ho da lavorare, ognuno ha da fare il suo. Vai a lavorare, lazzarone!”.

Dopo il diverbio, Calenda ha ribadito le sue accuse in un post su X, scrivendo che l’amministratore delegato di Enel gli aveva dato del “lazzarone” per aver ricordato “i costi esorbitanti” scaricati in bolletta.

“Continueremo a batterci per diminuire i costi impropri in bolletta e mettere a gara le concessioni idroelettriche – ha detto Calenda – Cattaneo se ne faccia una ragione e impari l’educazione”.

Dal canto suo, Cattaneo ha respinto le accuse parlando di “affermazioni false” e di “attacchi infondati” contro l’azienda. Ha inoltre dichiarato che porterà la vicenda in tribunale con una causa per svariati milioni di euro, specificando che l’eventuale risarcimento sarà devoluto “per abbassare il costo delle bollette”.

Nella replica ufficiale, Flavio Cattaneo ha precisato che Enel non realizza il 40% degli utili sul business della distribuzione e che non percepisce “alcun bonus” legato a quel settore. Ha inoltre ricordato come, durante la sua guida in passato a Tim, l’azienda avesse registrato “i migliori bilanci degli ultimi vent’anni”.

“Questo, e altro, sarà oggetto di causa in tribunale”, ha concluso Cattaneo, aggiungendo che “l’insuccesso politico” di Calenda “gli ha dato alla testa”. L’ex ministro ha replicato con toni altrettanto duri, sostenendo che i cittadini “pagano costi energetici gonfiati” e accusando il manager di “mancanza di educazione e trasparenza”.

A sostegno di Calenda è intervenuto anche il capogruppo di Azione, Matteo Richetti, che ha definito “inaccettabili” gli insulti rivolti da un dirigente di un’azienda pubblica a un senatore della Repubblica.