Flavio Furno, l’intervista al Paisano di Gomorra: “Anche l’attesa era una scelta”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nella vita di chi sceglie di esporsi, in cui il dubbio diventa una casa. Non passa più, non fa rumore: resta. Flavio Furno quel dubbio lo conosce bene. È il dubbio di chi ha aspettato a lungo, di chi si è sentito spesso fuori tempo, fuori asse, fuori immagine. Di chi ha attraversato il mestiere dell’attore senza mai aderirvi completamente, come se mancasse sempre un pezzo o, forse, come se quel pezzo fosse troppo fragile per essere mostrato subito. Per anni ha avuto l’impressione di non scegliere davvero. Di essere scelto, semmai. Di subire il tempo, i ruoli, gli sguardi degli altri. E invece, col senno che arriva solo dopo aver resistito abbastanza, scopre che anche l’attesa è una forma di decisione. Che restare, quando sarebbe più facile andarsene, è una scelta radicale. Che proteggere il proprio valore nel silenzio, quando nessuno lo riconosce ancora, è un atto di fede. Non in un sistema, ma in se stessi. Oggi Flavio Furno è ‘O Paisano nella serie Sky Gomorra – Le origini (il cui gran finale è atteso venerdì 6 febbraio): un uomo recluso che dal carcere costruisce un verbo, raccoglie fedeltà, intercetta bisogni dimenticati. Un leader carismatico che parla agli ultimi e li convince con le parole. Eppure, la vera vertigine non sta nella potenza del personaggio, bensì nella sua inquietante lucidità. Nella capacità di vedere le crepe degli altri perché, prima, ha conosciuto le proprie. Nel trasformare la privazione in visione, il dolore in struttura, il vuoto in ideologia. Il punto di contatto tra attore e personaggio non è l’oscurità, ma la consapevolezza. Flavio Furno non giudica ‘O Paisano. Lo attraversa. Perché sa che giudicare significa semplificare, e semplificare significa tradire. Sa che il male non nasce dal nulla, ma da una lunga sequenza di mancanze, di umiliazioni, di desideri rimossi. Sa che ogni essere umano è il risultato di ciò che gli è stato negato tanto quanto di ciò che ha ricevuto. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non c’è alcuna mitologia dell’attore “arrivato”. C’è piuttosto il racconto di una pazienza forzata, di un’identità ricostruita pezzo dopo pezzo, lontano dai riflettori. C’è il corpo di un uomo che ha dovuto fare pace con la propria immagine, con l’idea di non essere mai “abbastanza giusto” per i ruoli giusti. C’è Napoli, lasciata per sopravvivere e poi ritrovata per riconciliarsi. E c’è la scelta consapevole di restare opaco, di non raccontarsi troppo, di lasciare uno spazio vuoto perché qualcuno possa immaginare. Forse è questo che rende ‘O Paisano così disturbante e Flavio Furno così necessario: entrambi parlano di potere, ma lo fanno partendo dalla fragilità. Entrambi sanno che le parole possono salvare o distruggere. Entrambi sanno che la vera fedeltà non è quella che ti giurano gli altri, ma quella che riesci a mantenere verso te stesso quando nessuno guarda. E alla fine, quando il puzzle si ricompone, resta una verità semplice e difficile da accettare: non tutto ciò che sembra attesa è immobilità. A volte è solo una forma diversa, silenziosa, di scelta.

Partiamo da una premessa: felice di parlare con lei ora. Anche perché, tra tutti i lavori che ha fatto, ce n’è uno in particolare a cui sono molto legato, forse più di altri: Marko Polo di Elisa Fuksas.

“Un film che, fin dall’inizio, sapevamo non fosse destinato a tutti. Un’opera per pochi. Però ci tengo moltissimo e mi piacerebbe che fosse visto da più persone. A prescindere dal risultato, lo sento profondamente mio, perché è stato un vero viaggio, non solo un progetto professionale. C’è stato un coinvolgimento emotivo autentico, molto profondo”.

Come nello stile della regista e scrittrice…

“Se la conosce, sa com’è. È difficile racchiuderla in un solo aggettivo, perché ne servirebbero molti. Ma se dovessi sceglierne uno, direi ‘totalizzante’. È una persona con cui non si può avere un rapporto occasionale o superficiale. O si entra davvero in relazione, oppure niente. Nel nostro caso è stato un incontro molto felice: ci siamo trovati davvero bene. È stata un’esperienza che ha lasciato un segno”.

Curiosamente, quell’esperienza l’ha introdotta ad alcuni temi che avrebbe poi ritrovato in Gomorra – Le origini, se ci pensa.

“Sì, e credo che certe coincidenze non siano mai casuali. Lo dico con convinzione. Lavoro in questo settore da vent’anni e ci tengo a sottolinearlo, perché sto per compierne quaranta: significa che ho passato metà della mia vita a fare questo mestiere. Per molto tempo ho avuto la sensazione che le esperienze mi capitassero, senza che le scegliessi davvero. Ma col tempo e con la maturità ho capito che non è così. Esiste una parte più profonda, inconscia, che ci guida nelle scelte. L’incontro con Elisa è avvenuto proprio in un momento in cui, sia lei che io, stavamo riflettendo molto sul tema del successo e del fallimento. Ognuno lo affrontava a modo suo, in base al proprio vissuto, ma c’era una base comune. Ed è questo che ha reso l’incontro così significativo. Alcuni dialoghi poi finiti nel film li avevamo realmente condivisi, nella vita. Per questo, per me, quel film non è stato solo un lavoro: è stato un vero e proprio viaggio personale. Il problema, semmai, è che Elisa deve fare i conti con un pregiudizio davvero sciocco. Perché, diciamolo, l’Italia è ancora un paese profondamente provinciale. Ma penso che lei abbia un talento narrativo e visivo straordinario”.

C’è un episodio che lei non ha mai raccontato pubblicamente, ma che Marco D’Amore ci ha svelato: anni fa era in competizione per il ruolo da protagonista nella serie madre. Ora, con Gomorra – Le origini, ha vissuto questa parte come una risposta a quel ‘no’ ricevuto allora? Oppure l’ha considerata un’esperienza completamente nuova?

“C’è qualcosa in più. Non si tratta solo di quella competizione. Lo dico con sincerità, anche perché Marco ama raccontare che il nostro primo incontro fu un po’ teso proprio per via di quella vicenda… Ma quando ho visto il successo ottenuto da Gomorra, ho ringraziato chiunque fosse in cielo che lo abbia fatto lui e non io. E lo dico con assoluta onestà: all’epoca non sarei stato in grado di reggere quel tipo di attenzione e di esposizione. Marco invece sì. Ha qualche anno in più, è strutturato, solido, ed è davvero molto bravo. Ma non era solo quella la questione… In quegli anni mi avevano chiamato più volte per altri ruoli, quindi qualcosa, dal punto di vista attoriale, evidentemente li convinceva. Però, non vedevano la mia faccia, il mio fisico, dentro quell’universo. Nel primo anno feci molti provini per arrivare in finale per il ruolo da protagonista, e anche negli anni successivi continuarono a chiamarmi per altri personaggi. Ogni volta affrontavo tre o quattro provini… ma alla fine non andava mai. Credo che nell’ultima o penultima stagione mi chiamarono di nuovo, per un altro ruolo, e io dissi basta. Dissi al mio agente: ‘Non ci vado più’. Poi, quando mi hanno ricontattato per Le origini, la mia prima reazione è stata: ‘A fare che? Tanto non mi prendono mai. Hanno già deciso che il mio volto non è adatto a Gomorra’. Invece Davide Zurolo, che si occupa del casting, ha insistito. Perché questo era un progetto diverso, ambientato in un altro tempo, e forse in quella nuova cornice il mio aspetto poteva diventare un punto di forza”.

Ufficio stampa: Sky

Ha subito intuito il peso del suo personaggio nella storia?

“Non sapevo nulla della sceneggiatura. Al primo provino, non so nemmeno perché, mi sono convinto che il personaggio fosse ispirato a Raffaele Cutolo. Stavo studiando quel periodo storico a Napoli per motivi personali, e ho sentito che c’era una connessione. Così ho fatto una proposta interpretativa ispirandomi a lui. E la loro reazione è stata: ‘Ma come ha fatto a capirlo?’. Lo ricordo bene. Già alla fine della giornata avevo intuito che era andata bene, lo si leggeva negli occhi di Marco. Qualche giorno dopo mi ha telefonato: ‘Devi però fare un po’ meno, sei troppo uguale a lui’”.

Ma non ha mai provato timore, quando ha capito realmente che tipo di personaggio stava per interpretare? Non penso solo al riferimento a Cutolo, personalmente ci ho visto anche qualcosa di Michele Greco, pur essendo più vicino alla Sicilia che a Napoli. Penso al peso interiore del ruolo. È un personaggio che non si scrolla facilmente di dosso. Non ha avuto paura che la portasse fuori dalla sua comfort zone, anche a livello psicologico?

“Sinceramente, no. Il mio approccio alla recitazione non prevede un’immedesimazione totale. Non sono quel tipo di attore. Ho studiato molto, mi sono formato ma per me l’attore è sempre un po’ se stesso e un po’ qualcos’altro: c’è una parte che ti appartiene, e una che costruisci. Diffido molto di chi applica in modo rigido il ‘metodo’, di quelli che si calano completamente nel personaggio fino a diventarlo. Lo trovo pericoloso, ma anche distante dalla nostra tradizione attoriale. Forse ha più senso nei contesti anglosassoni, dove ci sono scuole e percorsi formativi diversi. Qui in Italia, spesso, rischia di abbracciare un fanatismo che mal si concilia con la realtà quotidiana del nostro lavoro. Attenzione: questo non significa che non si usi una parte di sé, o che non ci si metta in gioco emotivamente. Ma per me, alla fine, è un gioco. Un gioco serio, certo, ma pur sempre un gioco. E a dirla tutta, non solo non ho provato paura, ma mi sono proprio divertito moltissimo a interpretare questo personaggio”.

Libertà massima, dunque?

“E questa libertà è stata possibile anche grazie a una grande intuizione di Marco (D’Amore). A differenza di quanto si potrebbe pensare, le reference che mi ha suggerito non erano legate alla realtà, ma a figure cinematografiche. Mi ha parlato del Joker, ad esempio, sia nella versione di Joaquin Phoenix che in quella di Heath Ledger. L’approccio che cercavamo non era un realismo stretto, ma qualcosa che partisse dalla realtà per costruire un altro livello. È una delle caratteristiche distintive di Gomorra: prendi un elemento reale e lo spingi fino al limite. Paradossalmente, più esageri, più sembra autentico. È un paradosso, ma funziona. Anche perché, se ci pensa, l’unica rappresentazione cinematografica concreta del personaggio reale a cui ci siamo ispirati è quella di un attore americano, doppiato, che parla un’altra lingua. Ha un grande carisma, certo, ma forse manca di quella componente di follia che invece noi volevamo raccontare. Nel nostro caso, abbiamo scelto di raccontare una follia lucida. Un personaggio con una visione, una logica tutta sua, spinta però oltre il limite. E, nel contesto della serie, ci sembrava una scelta molto più interessante”.

Mi ha anticipato una domanda centrale. Ma, la prego, continui pure.

“In realtà ho finito. Comunque, per rispondere alla sua domanda: no, non ho mai avuto paura. Per me resta un gioco, non porto mai il personaggio a casa. Almeno finora è sempre stato così, e ormai mi sento troppo avanti con l’età per cambiare approccio. E, se posso aggiungere, diffido anche di chi dice: ‘Mi porto il personaggio dentro, non riesco a scrollarmelo di dosso. A me non succede. È un lavoro meraviglioso, ma resta un lavoro. Intenso, certo, e quello sì. Anche perché, ed è un’eccezione piuttosto rara, ho girato quasi tutte le mie scene in sequenza. È capitato per ragioni produttive. In una serie che si gira nell’arco di molte settimane, non è la norma. Richiede un livello di concentrazione altissimo, non solo da parte mia, ma di tutta la troupe e soprattutto di Marco: non c’era margine d’errore. Ogni giorno affrontavamo scene madri, cariche, dense, in cui non ci si poteva permettere di abbassare la guardia. Ecco, questo l’ho sentito molto: una protezione, una cura autentica, un rispetto profondo. È stato un lavoro faticoso, ma di grande bellezza.

Poco fa mi ha anticipato e mi ha “bruciato” una domanda… Le stavo per chiedere: secondo lei, cos’è la follia in questo personaggio? È una lucidità razionale? Un compromesso interiore? Oppure è ambizione?

“Nel modo in cui l’ho costruito io, è una forma di lucidità razionale. Una ragione distorta, ma consapevole. E tenga presente un principio per me fondamentale: per interpretare un personaggio non lo si può giudicare. Se lo giudichi, non riesci a farlo vivere. Le riflessioni le faccio prima, fuori dal set, quando leggo il copione, quando studio il contesto. E un’altra cosa in cui credo, almeno finché la scienza non dimostrerà il contrario, è che non esista un ‘gene’ della follia, della cattiveria o della bontà. Esistono motivazioni. Ed è lì che diventa interessante: capire cosa spinge un essere umano a compiere determinate azioni. Perché penso che tutti, potenzialmente, siamo capaci del gesto più nobile o di quello più atroce. A fare la differenza sono le condizioni di partenza. Per questo ho trovato molto vero ciò che dice Marco quando parla di ‘privazioni’ a proposito della serie. Più si priva una persona, soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza, della possibilità di immaginare un futuro diverso, più si genera un meccanismo di frustrazione e repressione. E se a questo aggiungiamo l’ambiente familiare, le occasioni della vita, le persone che si incontrano, può davvero succedere di tutto. Si possono imboccare strade molto diverse.

Ma quindi, secondo lei, da cosa è stato privato, da bambino, ‘O Paisano?

“Ho unito elementi che ho immaginato ad altri ispirati dal copione. Nella mia visione, è un uomo nato in un contesto di povertà estrema, in una subcultura ignorante, quasi analfabeta. Immagino una famiglia contadina, disprezzata dai padroni, umiliata. E lui quell’umiliazione non la sopporta. Da lì nasce il desiderio di riscatto, il bisogno di non subire più. Comincia a coltivare un’idea: ‘Come posso esercitare potere sugli altri?’. La risposta è la violenza. Poi c’è il carcere, che è un altro mondo. Anche se in questa stagione non viene spiegato il motivo del suo arresto, il destino del personaggio è chiaro: passerà tutta la vita rinchiuso. Le alternative per lui avrebbero potuto essere due: togliersi la vita o trovare un appiglio, un modo per sentirsi vivo, per emergere. Per conquistare una forma di libertà che non è fisica, ma mentale, attraverso il dominio: dominare, manipolare”.

Come?

“Con le parole. Mi sono immaginato che, da autodidatta, abbia provato a colmare la sua ignoranza studiando da solo, leggendo. E che poi abbia trasformato questa conoscenza in uno strumento di potere. Credo che la sua sia una privazione materiale fortissima, unita a una forma di fanatismo (che forse è il tratto più innato, quello che ciascuno esprime in modo diverso) ed è da lì che è nata la scintilla”.

Mi ha fatto pensare a una frase famosa di un regista che lei conosce bene per averci lavorato in Il sole dell’avvenire, Nanni Moretti: “le parole sono importanti”. Ed è qui che entrano in gioco anche religione, culto… con Marco D’Amore parlavamo della sorella di ‘O Paisano. Sembra quasi che lei abbia un culto per quell’uomo. Ma ‘O Paisano stesso non è forse il primo ad avere un culto di sé?

“C’è in lui del narcisismo patologico. Di solito quell’aggettivo viene usato a sproposito, ma in questo caso è perfettamente calzante. Come attore, trovo interessante interrogarmi su quanto il personaggio creda realmente a ciò che dice e quanto invece lo utilizzi solo per manipolare. Anche il rapporto con la sorella rientra in questa dinamica. Marco ha avuto un’intuizione semplice ma potentissima: riferendosi a una sequenza in particolare, il loro primo colloquio in carcere, ha detto ‘Immaginatela come una scena d’amore’. È disturbante, morbosa, ma spiega perfettamente perché lei sia disposta a fare qualunque cosa per lui. Lui esercita su di lei un potere enorme, una forma di manipolazione. La sorella è completamente soggiogata, quasi innamorata. E ‘O Paisano ne è perfettamente consapevole. E ne approfitta”.

Quanto narcisismo patologico c’è in un attore? O meglio: quanto un attore deve lottare contro il proprio narcisismo?

“Il narcisismo c’è, inevitabilmente. Non sempre in forma patologica, certo, ma esiste. E si manifesta in modi diversi. Io parto da un presupposto semplice: se scegli un mestiere che ti porta su un palcoscenico o davanti a una macchina da presa, e pretendi che qualcuno ti ascolti, una certa dose di vanità è inevitabile. Sarebbe ipocrita negarlo. Poi ci sono varie sfumature. C’è chi cerca di rivedere se stesso nei personaggi e chi, invece, cerca di scomparire. Io appartengo alla seconda categoria. Cerco sempre di mostrare il meno possibile di me. Forse perché, nella vita, non ho mai avuto un grande culto della mia persona: non amo nemmeno rivedermi in scena. Ma anche questo, in fondo, è una forma di vanità. Non esiste chi è più o meno vanitoso: cambiano solo le modalità con cui la vanità si manifesta”.

Perché non ama rivedersi?

“Per fortuna, grazie anche all’analisi, la situazione è molto migliorata col tempo. Probabilmente è anche una questione di esperienza. Questo mestiere mi ha dato molta forza, perché quando l’ho incontrato, un po’ per caso, ho trovato un luogo in cui mi sentivo meglio rispetto alla mia vita di tutti i giorni. Ma allo stesso tempo mi ha anche generato insicurezze che prima non avevo, soprattutto legate all’immagine. Nella vita non ho mai sofferto particolarmente per il mio aspetto. Non penso di essere respingente, anzi. Però questo è un lavoro in cui conta moltissimo come vieni percepito. E qui si apre un discorso ampio, fatto di stereotipi, che non riguardano solo le donne: anche noi uomini ne siamo vittime”.

Forse addirittura di più. Perché toccano anche l’identità, non solo l’aspetto fisico.

“Quando parlo di stereotipi non mi riferisco solo alla bellezza, anche perché è soggettiva. Mi riferisco proprio alla percezione: a come vieni letto da chi ti guarda, a quanto sia sensibile e lungimirante chi ti deve scegliere per un ruolo. Un aspetto che mi sta colpendo molto (e lo ammetto, mi gratifica) è che tanti stanno scrivendo bene del mio lavoro in Gomorra pensando a ore e ore di trucco e parrucco: in realtà, porto solo un paio di occhiali da vista. Il fatto che, grazie all’interpretazione, si possa cambiare così tanto da sembrare trasfigurati agli occhi degli altri… lo trovo bellissimo. Tutti possiamo apparire affascinanti o respingenti, empatici o freddi. Dipende certo dal talento, ma soprattutto dallo sguardo di chi ci osserva. E siccome, nella mia carriera, ho spesso faticato a essere incasellato (non sono ‘figo’ nel senso convenzionale, ma nemmeno brutto; né alto né basso), ci ho messo molto tempo. È anche per questo che ho dovuto aspettare vent’anni per un ruolo come questo. Per anni, nella mia testa, si è insinuata un’idea: ‘Il tuo aspetto non è abbastanza’. Non il talento… quello, per fortuna, non è mai stato messo in discussione. Registi, casting, colleghi mi hanno sempre detto: ‘Resisti. Ti basta il ruolo giusto: arriverà’. Ma, per me, il pensiero ricorrente rimaneva sempre lo stesso: ‘Non sei abbastanza’. Una sensazione con cui invece nella vita privata, per fortuna, ho fatto pace: tutto sommato ho raggiunto ciò che desideravo”.

Anche perché, a volte, è la povertà di sguardo di chi sta dall’altra parte a limitare.

“Le faccio un esempio semplice. In tutti i provini fatti per Gomorra, mi chiamavano sempre per ruoli ‘eleganti’ o per personaggi più caricaturali. Poi ho fatto un provino per una serie olandese per un antagonista e in quell’occasione ho capito che non arrendersi significa anche cambiare prospettiva: ‘Questo è lo sguardo che c’è qui e ora, ma le mode passano. E altrove, in altri paesi, qualcuno può vederti per ciò che sei. Se è destino, prima o poi ce la fai’. È paradossale: a un certo punto, se convinci tutti, diventi ‘giusto’ per ogni ruolo per cui prima non lo eri. Penso a Favino, che racconta spesso come gli dicevano che ‘non aveva la faccia giusta’. Poi, improvvisamente, l’ha avuto e non è tornato più indietro”.

La questione della “faccia giusta” è ricorrente, ultimamente, come ci ha raccontato Onorina Della Rocca…

“… che invece ha un primo piano bellissimo. Ma serve qualcuno che lo riconosca e lo valorizzi. Ciò mi porta a riflettere su un’altra cosa: più vado avanti, più ridefinisco il concetto di talento. A vent’anni lo associ a una capacità tecnica. Oggi so che talento è anche comunicazione, espressività… ma soprattutto la fortuna di trovare qualcuno che creda in te. Da soli, il talento non basta. Serve lo sguardo di un altro. L’unica vera trappola da evitare è dipendere da quello sguardo. A me è capitato, in certi periodi. E quella è una forma di vanità speculare: al contrario, ma pur sempre vanità. Quando cominci a definire te stesso solo in base a come ti vedono gli altri, diventa pericoloso”.

Pericoloso per se stessi…

“Esatto. E, in fondo, chiude anche il cerchio rispetto a ciò che dicevamo all’inizio, parlando del film di Elisa Fuksas: successo e fallimento. Oggi, con i social, tutto questo è ancora più difficile da gestire. Esiste una retorica tossica, soprattutto per i più giovani”.

Tutto si allinea…

“Sui social mostriamo solo la parte migliore di noi. Tutto è filtrato. Una volta ti confrontavi con i tuoi compagni di classe: il più bello, il più goffo, quello popolare, quella che ti respingeva… oggi ti confronti con il mondo intero, ma attraverso una lente distorta. È una performance continua. E, se lasci che siano gli altri a definire cosa sia successo e cosa fallimento, hai perso. Serve coraggio, serve maturità per capire che solo noi possiamo tracciare quei confini. Io, che sono severissimo con me stesso, ogni tanto mi dico: ‘Va bene… però qualcosa l’hai fatta, no? E non l’hai fatta nemmeno male. Rilassati: concediti un po’ di tregua’”.

Già essere ammessi al Teatro Stabile di Genova è un riconoscimento importante. Da quella scuola sono usciti alcuni degli attori più bravi della sua generazione, da Alessandro Tedeschi a Dario Aita. Cos’ha di speciale?

“La risposta sta tutta nella qualità di chi ti insegna. Gli insegnanti fanno davvero la differenza. E poi c’è un altro aspetto: vivere fisicamente in una città lontana dalle distrazioni. A Roma, per esempio, è facile perdersi tra feste, provini, strategie per incontrare il regista giusto, servizi fotografici… tutte attività che facciamo tutti, ma che rischiano di contaminare la fase di studio e ricerca. La scuola, invece, dev’essere un luogo in cui puoi permetterti di sbagliare. Dove puoi fare una prova mediocre, sentirti dire: ‘Quello che hai fatto è tremendo’. Perché nel mondo del lavoro, gli errori hanno un prezzo. A scuola no: lì servono a crescere. Per me è stato così. Insegnanti validi e una città lontana dai luoghi dove ‘accadono le cose’. Credo che sia anche questo a contribuire alla buona reputazione che quella scuola continua a mantenere. Almeno, quando l’ho frequentata io, era senz’altro così”.

Alcuni dei suoi colleghi, però, sembrano ancora in attesa di quella “spinta”, di qualcuno che li scopra davvero.

“È vero. Prenda Dario, ad esempio, siamo molto amici. Ha interpretato Battiato in modo straordinario. Abbiamo condiviso gioie e delusioni, spesso in competizione per gli stessi ruoli. Ma alla fine serve che qualcuno, a un certo punto, scelga di scommettere su di te. Che creda in te. A volte succede presto, magari a vent’anni. Hai un aspetto che funziona, e nessuno ti chiede nemmeno di essere bravo: basta che tu sia spontaneo. Altre volte no. E allora devi costruirti, passo dopo passo, una credibilità. E lì viene il punto cruciale: bisogna accettarlo. Questo mestiere è un terno al lotto. A un certo punto devi farti una domanda: ‘E se quel ruolo, quello che tutti mi dicono ‘ti basta un ruolo’, non arrivasse mai?’. Quando ti poni quella domanda e ti dai anche una risposta significa che hai davvero scelto di fare questo lavoro”.

Ha detto un’altra cosa interessante prima: Genova è una città senza troppe distrazioni. Da che tipo di distrazioni stava fuggendo dalla sua città, Napoli?

“In effetti, da Napoli sono un po’ scappato. Ma è un percorso comune a molti che nascono in periferia. Io vengo da Ponticelli, non dal centro. Anche Marco, per esempio, viene dalla periferia di Caserta. C’è qualcosa che accomuna noi che cresciamo lontano dal centro e finiamo per inseguire un sogno: cresci coltivando desideri diversi da quelli delle persone che ti circondano. Questo, da un lato, ti fa sentire speciale. Dall’altro, ti fa sentire profondamente fuori posto. Dire a Roma: ‘Mi piace la letteratura, la musica, il teatro’ è normale. A Ponticelli lo è molto meno. E spesso sono proprio le persone che ami, con cui sei cresciuto, a farti percepire questa distanza. Vorresti restare accanto a loro, perché ci tieni. Ma senti anche di non essere del tutto accettato. Di essere ‘diverso’. E quella sensazione, alla lunga, diventa una spinta. A uscire, a esplorare, ad ampliare lo sguardo. Per me è stato così”.

A volte è il desiderio di lasciarsi alle spalle qualcosa…

“Certamente. Ognuno si misura con una figura simbolica, diversa per ciascuno. Nel mio caso, fare l’attore è stato anche un modo per andarmene di casa. Per cercare altrove. A un certo punto, però, mi ero perso. Non sapevo più da dove venivo. E mi arrabbiavo perché non venivo considerato per i progetti girati a Napoli. Dicevo: ‘Ma io sono napoletano, è parte della mia identità!’. Ho dovuto fare un lungo giro per ritrovare quel legame. E l’ho ritrovato qualche anno fa, lavorando alla serie Netflix Sara – La donna nell’ombra, diretta da Carmine Elia, con Teresa Saponangelo. Abbiamo girato a Napoli, e la produzione mi ha sistemato in un appartamento nel centro storico. Ho vissuto la città con uno sguardo nuovo. E ho fatto pace con la lingua e con la cultura. Ho ritrovato una Napoli viva, piena di energia. Era necessario allontanarsi per poi riscoprirla. E con Gomorra – Le origini abbiamo messo un timbro, un sigillo”.

Col sangue, altro che giuramenti sui santini come ‘O Paisano…

(Ride, ndr) “Ancora non sono tornato a Napoli dopo la messa in onda della serie. Non so se sarò amato o odiato. Ma penso che esista una fascinazione collettiva per il male. Per il lato oscuro”.

Credo che sarà un personaggio molto amato. Anche se ci sarà chi dirà che è “l’ennesimo personaggio negativo che esalta la criminalità” e bla bla bla…

“Quella è una polemica senza fondamento. Anzi, è pericolosa. Perché banalizza un tema complesso. Se arriva da un boomer su Facebook, passi. Ma da un giornalista, no. È inaccettabile. Vuol dire non conoscere la realtà di chi nasce in certe periferie. È anche un modo per deresponsabilizzare chi ha reali responsabilità. Salvare ragazze e ragazzi da destini segnati richiede un lavoro collettivo enorme. Lo dico da figlio di una maestra elementare di Ponticelli, che ha fatto quel lavoro per quarant’anni. Servono la scuola, la politica, le associazioni, il lavoro sul territorio. Dare la colpa a una serie o a una canzone è solo un modo per lavarsene le mani. E poi, se davvero pensiamo che esista un legame diretto tra la rappresentazione del male e il comportamento reale, allora dovremmo ammettere che lo stesso legame esiste anche al contrario, no? Non è vero che si racconta solo il negativo. Si prende di mira solo ciò che ha successo. Da dieci, quindici anni Napoli è esplosa come set cinematografico e come meta turistica. L’ho detto anche in conferenza stampa: la vera ‘colpa’” di Gomorra è che ha fatto venire voglia a tutti di fare gli attori, non i criminali. Lo dico con ironia, ma anche con convinzione: per molti, questo lavoro è una via di salvezza. Lo sa anche lei: quante storie ci sono di ragazzi provenienti da contesti difficili che si sono salvati grazie al teatro?”.

L’ultima è quella di Mattia Cozzolino: “Il mio sogno è avere successo, guadagnare tanti soldi e aprire una scuola gratuita di recitazione a Ponticelli”. Non è una questione di Instagram o di vanità…

“No, affatto. E poi… parliamo del cast. È eccezionale. Volti forti, attori bravissimi. Confesso che avevo un pregiudizio: temevo di trovare ragazzi un po’ con la testa tra le nuvole, ad altro. Perché Gomorra è un’occasione enorme, può dare alla testa. E invece sono tutti seri, preparati, rispettosi. Si vogliono bene. Marco li ha portati un mese a Caserta a fare laboratorio di teatro. Nessuno si è montato la testa. Questo significa che qualcosa di buono è stato fatto. Napoli, e questa serie, non sono una fucina di pericoli. Sono una fucina di talenti.

L’unica mia preoccupazione è che questi ragazzi trovino una strada, un percorso, una continuità. Vale per quelli di Gomorra, ma anche in generale…

“Vale per tutti. E, anche se non dovesse succedere, resta comunque un’esperienza che ha avuto valore. C’è sempre una selezione naturale. Sa quanti miei colleghi si sono diplomati allo Stabile di Genova, una delle scuole migliori, e oggi non fanno più gli attori?”.

Sacrifici: qual è stato il peso più grande da portare per lei in questi anni?

“A istinto le direi: l’attesa. Sono nato impaziente, e in un certo senso la vita mi ha punito. O forse mi ha educato. Mi ha insegnato che questo mestiere richiede una pazienza enorme. E l’impazienza mi ha fatto soffrire tanto. E poi c’è un altro aspetto: aver dedicato poco tempo alle persone che amo. Questo lavoro ti assorbe completamente. Non solo fisicamente, ma anche mentalmente. A volte avrei voluto smettere di pensare a me stesso, ‘uscire’ da me. Ma è un mestiere in cui hai la sensazione di dover continuamente proteggere qualcosa, il tuo valore, finché qualcun altro non se ne accorge. E nel frattempo sei tu a dover decidere quanto a lungo puoi aspettare che anche gli altri lo riconoscano”.

Chi ha protetto Flavio, in tutto questo?

“Tante persone. Ma soprattutto quelle che mi vogliono bene a prescindere da ciò che faccio. A cui non importa nulla se ho avuto successo o no, se ho ottenuto un ruolo o l’ho perso. Sono poche, pochissime. Ma sono quelle che, quando le guardo negli occhi, capisco che fanno il tifo per me. E nei momenti di grande sconforto, perché arrivano sempre, penso a loro. Perché questo lavoro non finisce mai: prima ti chiedi se lavorerai o meno, poi che tipo di ruoli ti offrono, che tipo di registi ti chiamano… Io ho sempre puntato in alto. Quindi, ogni volta alzi l’asticella. Ma a volte mi guardo da fuori e penso: ‘Sembro uno schizofrenico’. Gente che mi incontra per strada mi chiede: ‘Ma che hai fatto di bello ultimamente?’ e io rispondo: ‘La prego, non me lo chieda!’.

Ma questa è anche la traiettoria di un attore che si costruisce, cade, si rialza. Lei ha fatto di tutto: l’ebbrezza di Cannes, film importanti, serie…

“Sì, ed è un valore. Ne sono consapevole. Ma all’inizio non è stato facile trovare una collocazione. Perché il talento va incanalato. Non dobbiamo dimenticare che esiste un’industria, ci sono produttori, finanziatori, un pubblico. Il modo in cui percepiamo noi stessi non è lo stesso con cui ci leggono gli altri. E bisogna accettarlo. È anche per questo che cerco di condividere il meno possibile della mia vita privata. Non per riservatezza (sono un chiacchierone, non sono timido) ma perché chi mi guarda deve conservare uno spazio immaginativo. Deve potermi immaginare in qualunque ruolo. Se mostro la mia casa, cosa cucino, dove faccio la spesa… sottraggo libertà a chi deve scegliere se vedermi in un personaggio. Magari, dopo, non penserà più a me per un certo tipo di parte”.

È una visione molto alta, ma anche molto concreta. Marcello Mastroianni, in fondo, era così. Di lui sapevamo tutto solo perché lo raccontavano gli altri.

“Sono cresciuto con De Niro, con Al Pacino. Non sapevo nulla delle loro vite: se erano sposati, se avevano figli… nulla. Quello spazio era sacro. Oggi è tutto più difficile. Anche per questo non esistono più le ‘star’: sappiamo troppo. Se so com’è fatta casa sua, che mobili ha, come si veste… sto riempiendo uno spazio che non andrebbe riempito. Un regista, uno sceneggiatore, un produttore deve potermi immaginare per ogni ruolo. Solo nell’ultimo anno ho interpretato un medico ebreo in Morbo K, un gerarca fascista in Marconi, un poliziotto integerrimo in Sara, e ora, in Gomorra – Le origini, il peggiore dei criminali. Questo è il mio mestiere”.