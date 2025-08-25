Flavio Terragnoli morto in vacanza per un malore, chi era l'ortopedico di Brescia che seguì Pantani e Nibali

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a 72 anni l’ortopedico Flavio Terragnoli, punto di riferimento per la sanità di Brescia e su suolo nazionale nel campo della traumatologia. Terragnoli era noto per aver seguito campioni del ciclismo come Pantani e Nibali, operato dopo la caduta a Rio 2016. Colpito da malore in Trentino, si è spento all’ospedale Civile di Brescia. La sindaca Castelletti lo ha ricorda come un medico instancabile e umano.

Morto l’ortopedico dei campioni di ciclismo

Il mondo della sanità bresciana piange la scomparsa del professor Flavio Terragnoli, stimato ortopedico che per decenni è stato una figura di riferimento nazionale in ortopedia e traumatologia.

Il medico si trovava in vacanza in Trentino, quando ha avuto un malore dal quale non si è mai ripreso: il suo cuore si è fermato nel reparto di terapia intensiva del Civile di Brescia.

Dopo il pensionamento, avvenuto alla fine dello scorso anno presso la Poliambulanza, avrebbe festeggiato i 73 anni a settembre. Padre di due figli, lascia un vuoto profondo nella medicina e nella sua comunità.

Chi era Flavio Terragnoli

Flavio Terragnoli era un esperto molto stimato e ricercato nel suo campo, noto anche per aver seguito atleti di fama mondiale. In particolare, fu lui a operare Vincenzo Nibali dopo la caduta alle Olimpiadi di Rio 2016, quando l’atleta rientrò in Italia con un volo privato insieme a Matteo Renzi.

In passato, aveva rimesso in piedi anche Marco Pantani dopo che il “Pirata” aveva subito gravi incidenti. Professionista instancabile, era riconosciuto per la capacità di unire competenza tecnica e grande umanità verso ogni paziente, fosse esso campione o persona comune.

Il cordoglio della sindaca di Brescia

Alla notizia della sua morte, la sindaca di Brescia Laura Castelletti e la Giunta hanno espresso cordoglio ricordandolo come “un’istituzione informale della città”.

Il Comune di Brescia si è stretto attorno alla moglie, ai figli, agli amici e ai colleghi di Terragnoli.

“Lascia un vuoto profondo nella comunità e nel mondo della medicina bresciana” ha dichiarato Castelletti “un punto di riferimento non solo per chi aveva in cura, ma anche per generazioni di medici e colleghi”.

“Per me il ricordo è anche personale” ha aggiunto la sindaca. “Con una famiglia di ‘distratti e spericolati’, come spesso scherzavamo insieme, ci ha seguito e supportato in molte occasioni. A lui vanno il mio affetto e la gratitudine di molti, Brescia gli deve tanto, perché ha contribuito a rendere prestigiosa la nostra sanità, facendone un esempio di eccellenza e di umanità”.