Florencia Peña dà la notizia della morte del papà di Messi in diretta, ma è fake news: giornalista nel caos

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una notizia falsa annunciata in diretta televisiva, il gelo in studio, la reazione indignata della famiglia di Lionel Messi e le lacrime della conduttrice. In Argentina e anche nel resto del mondo ha fatto scalpore il caso che ha coinvolto la giornalista e presentatrice Florencia Peña. Finita al centro di una bufera mediatica, ha scelto di dimettersi dopo aver comunicato erroneamente la morte di Jorge Messi, padre della stella della Nazionale argentina attualmente impegnata nei Mondiali di calcio 2026. La vicenda ha assunto rapidamente dimensioni nazionali, fino a provocare l’intervento del presidente argentino Javier Milei (“chi attacca Messi, attacca l’intero Paese”) e una dura presa di posizione dell’entourage del calciatore.

La falsa notizia in diretta tv sul padre di Messi

L’increscioso episodio si è verificato una puntata di El Show del Verano su Luzu TV, una delle piattaforme digitali più seguite del Paese sudamericano.

Durante la diretta, Florencia Peña ha ricevuto un’informazione dalla regia. Convinta che la notizia fosse stata verificata dalla produzione, la conduttrice ha interrotto la trasmissione per comunicare ai telespettatori la morte del padre di Leo Messi.

ANSA

Le sue parole hanno immediatamente provocato sgomento tra gli ospiti presenti in studio. Per diversi minuti si è discusso delle possibili conseguenze sulla partecipazione del fuoriclasse ai Mondiali, con addirittura ipotesi sul suo possibile rientro in Argentina.

Pochi istanti dopo, però, sono emersi i primi dubbi sulla veridicità della notizia. Mentre la trasmissione proseguiva tra incertezza e confusione, la produzione ha iniziato a verificare l’informazione scoprendo che si trattava di una fake news.

A quel punto il programma è stato interrotto e successivamente rimosso dalle piattaforme digitali dell’emittente.

Come sta Jorge Messi e perché era nata la voce sulla sua morte

A rendere credibile la notizia ha sicuramente contribuito il fatto che Jorge Messi sta affrontando da tempo problemi di salute.

Il padre del pluri Pallone d’Oro è infatti affetto da una patologia al colon che negli ultimi mesi ha richiesto cure e controlli medici. Proprio questa situazione aveva alimentato indiscrezioni e speculazioni sui social.

Nelle ore successive alla clamorosa fake news, la famiglia Messi ha confermato che Jorge era vivo e che quanto annunciato in televisione non corrispondeva alla realtà.

La smentita è arrivata rapidamente attraverso lo staff del calciatore, che ha accusato anche altre redazioni di aver trattato con estrema leggerezza una vicenda privata di una tale portata.

Il duro comunicato della famiglia Messi

In una nota diffusa ai media, la famiglia Messi ha espresso “profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli” dimostrata nella gestione della vicenda.

Nel comunicato si legge che “la salute di una persona non dovrebbe essere oggetto di irresponsabile interesse mediatico” e che i professionisti dell’informazione “dovrebbero agire con responsabilità, prudenza e umanità”.

Nella prima partite dell’Argentina al Mondiale americano, contro l’Algeria, Leo Messi era scoppiato in lacrime dopo aver segnato il suo primo gol proprio per le condizioni di salute del padre.

Le scuse in lacrime di Florencia Peña e le dimissioni

Travolta dalle polemiche, Florencia Peña ha scelto di assumersi pubblicamente la responsabilità dell’accaduto. In un messaggio pubblicato sui social e successivamente durante una trasmissione in diretta, la giornalista si è scusata con la famiglia Messi e con il pubblico.

“Mi vergogno profondamente di essere stata il veicolo di questo dolore“, ha dichiarato la conduttrice, spiegando che l’informazione le era stata trasmessa dalla produzione come già verificata.

E ha aggiunto: “Ho creduto a ciò che mi è stato comunicato, ma la responsabilità finale è mia”. Visibilmente commossa, la giornalista è scoppiata in lacrime davanti alle telecamere e ha annunciato la decisione di interrompere la propria collaborazione con Luzu TV.

Successivamente ha contattato privatamente Celia Cuccittini, madre di Lionel Messi, per porgere personalmente le proprie scuse.

Chi è Florencia Peña

Florencia Peña è una delle personalità televisive più note in tutta l’Argentina. Attrice, conduttrice e commentatrice, negli anni ha costruito una carriera caratterizzata da uno stile diretto e spesso provocatorio. La sua popolarità è cresciuta sia in televisione sia sui social, dove conta oltre 6 milioni di follower.

Proprio per la sua notorietà, l’errore commesso durante la diretta ha prodotto una risonanza ancora maggiore, trasformandosi in uno dei casi mediatici più discussi in Argentina degli ultimi anni.