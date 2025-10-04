Flotilla, 26 italiani rimpatriati dopo l'abbordaggio, l'annuncio di Tajani sugli altri ancora in Israele

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo i 4 parlamentari già rientrati in Italia, stanno per tornare a casa altri 26 cittadini italiani fermati da Israele dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando che sono stati messi su un volo per Istanbul. Restano in carcere in Israele altri 15 italiani, che dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria.

Flotilla, 26 italiani partiti da Israele

“Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter”.

Così su X nella mattinata di sabato 4 ottobre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato il ritorno a casa di una parte degli italiani che hanno partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla.

ANSA Il deputato Pd Arturo Scotto al rientro in Italia

Il titolare della Farnesina ha spiegato che il gruppo lascerà Israele con un volo charter della Turkish Airlines diretto a Istanbul.

“Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat”.

Il Fatto Quotidiano riferisce che con quel volo verranno rimpatriati anche attivisti turchi, malesi e indonesiani, circa 140 persone in tutto.

Restano in Israele 15 cittadini italiani

Restano in Israele, detenuti nel carcere di massima sicurezza di Ketziot, altri 15 italiani.

Tajani ha detto che “non hanno firmato il foglio di rilascio volontario” e pertanto “dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana”.

“Ho nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti”, ha concluso il ministro.

Già rientrati in Italia quattro parlamentari

Mentre sono già a casa i primi quattro italiani fermati da Israele dopo l’abbordaggio delle navi della Flotilla davanti alla costa di Gaza, in acque internazionali.

Si tratta dei quattro parlamentari Benedetta Scuderi (AVS), Arturo Scotto e Annalisa Corrado (PD) e Marco Croatti (M5S) che si trovavano a bordo della missione diretta a Gaza con l’obiettivo di portare aiuti umanitari e forzare il blocco navale israeliano.