Flotilla, Bruno Vespa criticato per lo scontro con Tony La Piccirella: "Non ve ne f**** niente di dare aiuti"

Polemica tra Bruno Vespa e il portavoce della Global Sumud Flotilla, Tony La Piccirella. In collegamento con Porta a Porta, quest’ultimo è stato attaccato dal conduttore, che ha accusato la Flotilla di non essere realmente interessata a portare gli aiuti umanitari a Gaza. Il comportamento di Vespa è stato stigmatizzato da diversi utenti sui social.

Scintille tra Bruno Vespa e Tony La Piccirella

Lo scontro tra Bruno Vespa e l’attivista Tony La Piccirella è avvenuto durante la puntata del 30 settembre di Porta a Porta. In collegamento da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla (di cui è portavoce) La Piccirella è stato incalzato da Vespa.

Secondo il conduttore, sarebbe stato più logico accettare la proposta del cardinale Pizzaballa. Quest’ultimo si era offerto di raccogliere gli aiuti (cibo e medicinali) a Cipro, impegnandosi poi a consegnarli a Gaza.

Lo scambio di battute sulla missione della Flotilla

“Voi vi fidate di Pizzaballa o no?”, ha chiesto Vespa a La Piccirella, che ha risposto di sì. “Noi siamo persone pratiche – ha proseguito il conduttore -. E allora se vi fidate, perché non gli date gli aiuti? Lui ha detto lasciateli a Cipro e li prendiamo noi”.

La risposta di Tony La Piccirella è stata che tale procedimento non è conforme alla natura della missione, che si propone di aprire un canale umanitario permanente e aggiuntivo rispetto a quelli già esistenti.

“Se non vi piace, va bene. Fa niente – ha replicato Vespa – E allora vi posso dire che non ve ne fotte niente di dare gli aiuti alle persone? Voi volete aprire un canale diretto che non riuscirete ad avere. Lo sapevate prima di partire che Israele non vi consentirà mai di aprire un canale diretto”.

La brusca chiusura di Vespa e le polemiche social

Bruno Vespa, che tra l’altro aveva intervistato lo stesso Tony La Piccirella poco prima durante la trasmissione Cinque Minuti, ha chiuso in maniera ancora più dura il collegamento.

“Rispetto alla polemica per il canale diretto, ve ne buggerate completamente di dare gli aiuti che avete generosamente portato. È una scelta, la rispetto ma basta che sia chiara”, ha detto poco prima di chiudere l’intervista con il portavoce della Flotilla.

Una chiusura abbastanza brusca (“Va bene, la salutiamo, sappiamo che lei ha altri impegni. Buona navigazione”) da parte di Bruno Vespa, che è stato per questo criticato sui social. Tuttavia, altri utenti hano messo in evidenza come il conduttore abbia avuto il coraggio di “dire la verità” sulla missione della Flotilla verso Gaza.

L’attacco di Barbara Floridia

La presidente della Commissione di Vigilanza Barbara Floridia, ai microfoni di ANSA, si è detta “allibita” dopo l’intervento di Vespa: “Ha usato le stesse argomentazioni usate oggi da Giorgia Meloni, ma è inaccettabile che un conduttore del servizio pubblico si rivolga con termini volgari e offensivi a chi rischia la propria vita per denunciare gravi violazioni dei diritti umani. Ritengo che un tale atteggiamento sia incompatibile con la responsabilità e la funzione del servizio pubblico, che deve informare con equilibrio, correttezza e rispetto per le persone”.

Floridia ha poi rivolto un appello ai vertici Rai, chiedendo loro di “prendere posizione immediatamente: non è tollerabile che un conduttore si comporti in questo modo e comprometta la credibilità dell’istituzione. La Rai deve garantire informazione seria e responsabilità professionale, e chi ne è parte deve esserne pienamente consapevole”.