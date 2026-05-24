Flotilla di terra arrestata in Libia, persi i contatti con gli italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Attivata l’unità di crisi della Farnesina per ricostituire i contatti di due italiani della “Flotilla di terra” arrestati dalle milizie in Libia. Mentre gli attivisti della spedizione umanitaria fermata da Israele hanno fatto rientro, il convoglio partito via terra per raggiungere la Striscia di Gaza attraverso l’Egitto è stato fermato in Cirenaica dalle milizie del generale Khalifa Haftar. Tra gli attivisti arrestati, di cui non si avrebbero più notizie, risultan anche Domenico Centrone e Dina Alberizia.

La Flotilla di terra

La missione parallela alla Flotilla del Global Sumud Convoy è una carovana umanitaria civile e non-violenta che ha l’obiettivo di raggiungere Gaza via terra, composta da più di duecento persone provenienti da venticinque Paesi, tra medici, infermieri, ingegneri e costruttori, con oltre trenta veicoli, fra cui sette ambulanze attrezzate e una ventina di case mobili.

Secondo quanto riportato da Ansa, intorno alle 14.30 di domenica 24 maggio la spedizione era in viaggio verso Sirte, in Libia, quando un gruppo di dieci attivisti formato da cittadini statunitensi, italiani, spagnoli, polacchi, portoghesi e greci, a bordo di due auto e un’ambulanza, è stato fermato dalle milizie.

L’arresto degli attivisti

Stando alle ricostruzioni fatte dalla Global Sumud Flotilla, intorno alle 15.30 le milizie della 604esima brigata affiliate ad Haftar sarebbero avanzate fino alla fine del varco della città, schierando cecchini e veicoli armati con mitragliatrici.

Il gruppo si sarebbe diretto verso il checkpoint per negoziare con le autorità, interrompendo la diretta streaming che era in corso. Il controllo sarebbe stato superato, ma da allora si sarebbero persi i contatti con il gruppo.

“Le ripetute richieste di un incontro per stabilire le modalità di ricezione e consegna degli aiuti umanitari, insieme agli specialisti a bordo, non hanno ricevuto alcuna risposta pratica”, avrebbero spiegato gli attivisti finiti di fronte al gruppo di circa quaranta miliziani, spiegando come le trattative per un passaggio sicuro attraverso la Libia Orientale fossero in stallo.

“Abbiamo perso i contatti con loro a Sirte e tra loro ci sono anche un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta finora, potrebbero essere stati arrestati” ha spiegato la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia.

Nessuna notizia di Domenico Centrone e Dina Alberizia

I due italiani del gruppo di cui non si ha più notizie si chiamano Domenico Centrone, 33 anni originario di Molfetta (Bari) e Dina Alberizia, piemontese.

A confermare la perdita dei contatti un’altra attivista italiana, Sara Suriano, 33 anni di Andria.

“Al momento io sono a 100 metri dal checkpoint insieme ad altri compagni e compagne: siamo qui in attesa di avere loro notizie, speriamo di riaverli tra noi sani e salvi”, ha spiegato all’Ansa.

“Non sappiamo esattamente quando questo succederà però il team legale si è messo in moto immediatamente e c’è stato un dialogo con il consolato e con i vari ministeri: si sta già facendo tutto il possibile” ha aggiunto.