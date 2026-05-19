Flotilla fermata da Israele, 29 italiani arrestati fra cui il deputato M5S Dario Carotenuto: "È successo"
Intercettate da Israele tutte le barche della Global Sumud Flotilla: 29 gli italiani fermati, tra cui il deputato M5S Dario Carotenuto
È finito il viaggio verso Gaza della Global Sumud Flotilla. Con un nuovo raid la marina di Israele ha intercettato le ultime imbarcazioni rimaste in navigazione verso la Palestina dopo l’attacco di ieri al largo di Cipro. Tra gli attivisti fermati e destinati ad essere sbarcati nel porto di Ashdod ci sono anche 29 italiani, tra cui il deputato M5S Dario Carotenuto.
- Fermate da Israele tutte le barche della Flotilla
- Fermati 29 italiani
- Tra gli arrestati il deputato M5S Dario Carotenuto
Fermate da Israele tutte le barche della Flotilla
Tutte le barche della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalle forze armate israeliane.
Dopo l’attacco di ieri al largo di Cipro, quando Israele aveva intercettato quaranta imbarcazioni e fermato circa 300 attivisti, oggi 19 maggio c’è stata una nuova operazione.
Un nuovo raid scattato quando le barche rimaste della Flotilla erano arrivate a poco più di settanta miglia dalla costa di Gaza.
La marina israeliana ha intercettato e abbordato le imbarcazioni, portando tutti gli attivisti in stato di fermo su una corvetta, ora diretta al porto di Ashdod.
Fermati 29 italiani
Lo ha confermato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, aggiungendo che sono 29 gli italiani trattenuti.
Con loro ci sono anche tre persone non cittadini italiani ma residenti nel nostro Paese.
Tra gli italiani fermati ci sono il deputato del Movimento Cinque Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.
In una nota, la Farnesina fa sapere che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto “di verificare urgentemente l’uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito dagli attivisti italiani avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni”.
Tra gli arrestati il deputato M5S Dario Carotenuto
L’ultima barca ad essere intercettata è stata la turca Karsi-i Sabadab, sui cui viaggiava Carotenuto e Mantovani.
“È successo. Di nuovo. La marina militare israeliana ci ha abbordati. Le nostre barche sequestrate, i nostri corpi fermati”, ha scritto sui social il parlamentare durante il raid israeliano.
“A centinaia di miglia da Gaza. Sotto gli occhi di un’Europa che guarda, tace, e con il suo silenzio si fa complice”.
“Abbiamo lanciato il Mayday da ogni imbarcazione. Non è un gesto disperato, è un grido che chiede al mondo di essere testimone”, aggiunge Carotenuto.
“Potete incatenare i corpi, non incatenate l’umanità. Quello che soffia su queste acque, la solidarietà, l’amore, la resistenza di milioni di persone non lo abborderete mai. Non lo arresterete mai“, conclude.