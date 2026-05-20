Flotilla fermata da Israele, Mattarella condanna il trattamento degli attivisti: chi c'è fra i 29 italiani

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Dura condanna di Sergio Mattarella contro Ben Gvir. Sulle immagini dell’umiliazione pubblica da parte del ministro israeliano della Sicurezza degli attivisti della Flotilla, fermati e trattenuti in manette e a faccia a terra nel porto di Ashdod, è arrivato l’intervento del presidente della Repubblica, che ha commentato senza giri di parole il trattamento riservato anche ai 29 italiani. Per loro il governo ha chiesto, attraverso la convocazione dell’ambasciatore di Israele a Roma, l’immediata liberazione e il rapido rientro in Italia.

La condanna di Sergio Mattarella

Le parole di Sergio Mattarella sono arrivate a commento del video rilanciato sui social del ministro della Sicurezza nazionale di Tel Aviv, in cui si vede Ben Gvir ridicolizzare decine e decine di attivisti della Flotilla, arrestati a bordo delle imbarcazioni intercettate dall’Idf al largo di Cipro, mentre erano costretti a stare in ginocchio e con le mani legate piegati verso terra.

Secondo quanto riportato da Ansa, il capo dello Stato avrebbe definito l’episodio un “trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele”.

ANSA

L’intervento del governo italiano

La dura condanna di Sergio Mattarella alle immagini dell’umiliazione degli attivisti si aggiunge alle proteste ufficiali inviate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, attraverso la convocazione dell’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled.

“Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona” hanno affermato in una dichiarazione congiunta, prima di chiedere tramite il diplomatico al governo di Tel Aviv “l’immediata liberazione e il rapido rientro in Italia di tutti i connazionali ancora trattenuti”.

Il responsabile della Farnesina ha anche dichiarato come sia stata superata la “linea rossa” e che a conclusione della vicenda il governo italiano valuterà “quali iniziative adottare per dare una risposta”.

Chi sono i 29 italiani trattenuti da Israele

Secondo quanto avvenuto in occasioni delle precedenti spedizioni della Flotilla, i circa 430 attivisti dovrebbero essere espatriati con espulsioni volontarie o forzate entro 24 ore, ma alcuni potrebbero essere trattenuti più a lungo per interrogatori o detenuti in un struttura nel deserto del Negev, come il carcere di Ketziot.

A preoccupare la Farnesina è soprattutto la situazione della 79enne Giuseppina Branca.

L’infermiera della provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha scelto di non imbarcarsi ma di unirsi alla spedizione via terra formata da oltre trenta veicoli, fra cui sette ambulanze attrezzate e una ventina di case mobili, e partecipata più di duecento persone da venticinque Paesi, tra medici, infermieri, ingegneri e costruttori.

La spedizione si è però fermata a Sirte, in Libia, dove Branca è bloccata con un’altra piemontese, Leonarda Alberizia.

Tra i 29 italiani arrestati sulla Flotilla figura Antonella Bundu, ex consigliera comunale di Firenze e candidata alla presidenza della Toscana, Dario Salvetti, del collettivo di fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio e, sempre dalla Toscana, i livornesi Claudio e Federico Paganelli, oltre all’anestesista senese Alfonso Coletta.

A bordo della spedizione anche la giornalista freelance 29enne Simona Losito, Danilo Gallina, 28enne laureato in Relazioni internazionali, Ilaria Mancosu, olbiese di 44 anni e, sempre dalla Sardegna, Gianfranco Frongia.

Tra le ultime barche abbordate risulta il peschereccio Kasri Sadabat, su cui viaggiavano l’inviato del Fatto quotidiano Alessandro Mantovani, il deputato M5s Dario Carotenuto, unico parlamentare della spedizione, e l’attivista trentino 69enne Ruggero Zeni.