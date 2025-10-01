Flotilla fermata da Israele vicino a Gaza, Salvini attacca la missione e si scaglia contro la sinistra

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Irrispettosa la Flotilla, che in un momento decisivo per la diplomazia internazionale sceglie la provocazione. Irresponsabili i sindacati di sinistra, che aizzano le piazze danneggiando gli italiani”: con questo post pubblicato alle 20.39 del 1° ottobre su X, il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato con durezza il blocco della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso Gaza e intercettata dalla marina israeliana a poche miglia dalla costa.

Flotilla fermata da Israele vicino a Gaza, Salvini attacca la missione

Anche parlando con i giornalisti a Sellia Marina, in Calabria, dove si trovava per un’iniziativa elettorale, Salvini aveva già espresso la sua posizione, qualche ora prima.

“Si fermino e lascino lavorare per la pace quelli che vogliono davvero la pace – ha detto il vicepremier – Se arriva l’ok ci sarà il cessate il fuoco, verranno liberati gli ostaggi e si smetterà di morire. Se invece cercano lo scontro, significa che a loro non interessa Gaza, né i bambini né i medicinali, ma solo la battaglia politica”.

Instagram Global Sumud Flotilla

Una delle immagini postate su Instagram dalla Global Sumud Flotilla nella serata del primo ottobre

Come riporta il Corriere della Sera, il leader leghista ha definito la missione “folle e inaccettabile”, accusando gli attivisti di mettere a rischio un momento delicato per i negoziati internazionali.

Israele ferma la Flotilla

Nella serata di martedì primo ottobre Israele ha ordinato l’alt alle navi della Flotilla, intimando di dirigersi verso Ashdod, dove gli aiuti saranno scaricati e inviati a Gaza per vie ufficiali.

Le forze israeliane hanno poi abbordato le imbarcazioni principali, tra cui la Alma e la Sirius, sequestrando le navi e fermando gli attivisti.

Tutti saranno arrestati ed espulsi entro due giorni, mentre le imbarcazioni verranno confiscate.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha precisato che “non si tratta di un attacco ma di un blocco”, sottolineando la necessità di “evitare ogni forma di violenza”.

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che i connazionali a bordo riceveranno assistenza: “Verranno portati a terra e poi espulsi. Ho ricevuto assicurazioni dal governo israeliano: nessun uso della forza”.

La reazione della sinistra e lo scontro politico

Tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla figurano anche esponenti italiani, tra cui Benedetta Scuderi (Avs) e Arturo Scotto (Pd), che dalle imbarcazioni hanno raccontato le fasi dell’abbordaggio.

Proprio la presenza di parlamentari e sindacalisti italiani ha alimentato lo scontro politico.

L’Usb ha annunciato uno sciopero generale per il 3 ottobre, definendo il blocco della Flotilla “una violazione del diritto internazionale”.

Una decisione che ha spinto Salvini a parlare di “irresponsabilità della sinistra”, accusata di “strumentalizzare la guerra per fini politici”.