Flotilla, gli italiani fermati da Israele sono almeno 30: ci sono anche i parlamentari Croatti e Scuderi

I militari dell’esercito di Israele hanno intercettato e abbordato 19 navi della Global Sumud Flotilla. I membri dell’equipaggio che si trovavano a bordo sono stati costretti a cambiare rotta e a procedere al rimpatrio forzato o volontario. Sarebbero circa trenta gli attivisti italiani fermati da Tel Aviv, tra loro anche il senatore Marco Croatti e la deputata Benedetta Scuderi.

Croatti e Scuderi fermati da Israele

“Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà”.

Con queste parole Marco Croatti ha comunicato di essere stato fermato dalle autorità israeliane mentre si dirigeva a Gaza.

In un messaggio Facebook, il senatore del Movimento 5 Stelle ha lanciato un appello: “Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati”.

Croatti si trovava a bordo della Morgana, una delle barche della Global Sumud Flotilla vittima di abbordaggio da parte di Israele.

Sulla stessa imbarcazione viaggiava l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Benedetta Scuderi.

“Questo è un vero e proprio atto di pirateria. – è l’accusa di Scuderi sui social – È ora di bloccare tutto sul serio”.

Il messaggio di Arturo Scotto

Ancora a bordo della nave Karma si trova Arturo Scotto, esponente del Partito Democratico in Parlamento.

In collegamento con Rainews24, racconta che l’imbarcazione ha invertito la rotta e si sta dirigendo verso Israele.

Al Corriere della Sera Scotto si dice “stanchissimo ma sereno”, perché “abbiamo fatto quello che potevamo. Non ci aspettavamo di poter fare tanto”.

Infine, il parlamentare commenta l’attacco della premier alla Flotilla: “Il governo avrebbe dovuto prendersela con Israele, non con noi. Giorgia Meloni è andata anche oltre”.

Gli italiani a bordo della Flotilla

Tra gli italiani fermati da Israele anche l’eurodeputata del Pd Annalisa Corrado e il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi.

Di seguito, l’elenco di tutte le imbarcazioni fermate e i nomi degli italiani a bordo:

All Inn – Pietro Queirolo Palmas

Alma – Antonio La Piccirella e Simone Zambrin

Aurora – Sara Masi, Federica Frasca, Marco Orefice, Irene Soldati e Gonzalo Nestor Fabian di Pretoro

Grande Blu – Emanuela Pala e Luca Poggi

Hio – Lorenzo D’Agostino

Karma – Giacomo Migliore, Margherita Cioppi, Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Paolo Romano e Saverio Tommasi

Morgana – Barbara Schiavulli, Benedetta Scuderi, Carlo Alberto Biasioli, Jove Nivoi, Marco Croatti

Otaria – Adriano Veneziani, Alessandro Mantovani, Cesare Tofani, Dario Crippa, Giorgio Patti, Manuel Pietrangeli

Seulle – Fabrizio De Luca, Paolo De Montis, Ruggero Zeni e Silvia Severini

Sirius – Nicolas Calabrese

La lettera dei genitori di Pietro Queirolo Palmas

Due i genovesi fermati:

uno è il portuale del Calp José Nivoi (da tempo punto di riferimento del Collettivo autonomo dei lavoratori portuali ed è referente del sindacato Usb per il porto di Genova)

(da tempo punto di riferimento del Collettivo autonomo dei lavoratori portuali ed è referente del sindacato Usb per il porto di Genova) l’altro è Pietro Queirolo Palmas (23 anni, diplomato all’istituto Nautico San Giorgio di Genova, lavora imbarcato in giro per il mondo, è un attivista ambientalista e per i diritti umani)

I genitori di quest’ultimo – Sara Urgeghe e Luca Queirolo Palmas – hanno scritto una lettera, diffusa da ANSA:

“Con la presente vi comunichiamo che nostro figlio Pietro Queirolo Palmas, a bordo della All in imbarcazione della missione umanitaria pacifica Global Sumud Flottilla, è stato sequestrato da militari israeliani in acque internazionali in contrasto con le norme marittime. Tale sequestro è avvenuto alle ore 22.15 ora in cui abbiamo perso la comunicazione con nostro figlio. Nel suo ultimo messaggio ci avverte che sono stati colpiti con getti d’acqua a pressione e sostanze urticanti nonostante non opponessero alcun tipo di resistenza al sequestro violento. Vi chiediamo di intervenire al più presto per difendere un vostro cittadino e condannare l’operato di un primo ministro sul quale pende un mandato d’arresto della corte penale internazionale per il reato di genocidio”.