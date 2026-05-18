Flotilla, l'italiano Alessio Catanzaro di Budrio arrestato da Israele: la madre è preoccupata, "terribile"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono stati arrestati da Israele diversi attivisti italiani che erano a bordo della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria diretta a Gaza che nella mattinata di oggi è stata intercettata dalla marina israeliana al largo di Cipro. Tra loro c’è Alessio Catanzaro, 30enne di Budrio (Bologna). “La sua nave è stata abbordata. Lo abbiamo visto in diretta streaming”, ha detto la madre, una scena “terribile”.

Flotilla, Alessio Catanzaro di Budrio arrestato da Israele

Nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, la marina militare di Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla al largo di Cipro, in acque internazionali.

Diverse imbarcazioni della spedizione diretta Gaza sono state abbordate da uomini armati, decine di attivisti sarebbero stati arrestati e portati su una nave militare.

Tra loro diversi italiani, tra cui Alessio Catanzaro, 30 anni, di Budrio (Bologna). A darne notizia Sara Accorsi, consigliera della Città Metropolitana di Bologna.

Sulla Flotilla anche un altro bolognese, Francesco Gilli di Grizzana Morandi: la sua nave non è stata ancora abbordata e prosegue la navigazione.

“Esprimiamo vicinanza e preoccupazione per Francesco e Alessio e per la sicurezza di tutte le persone coinvolte e per le notizie che stanno emergendo nelle ultime ore”, afferma Accorsi in una nota.

“Chiediamo al Governo italiano e alla Farnesina – aggiunge – di attivarsi con la massima urgenza sul piano diplomatico per verificare le condizioni degli attivisti italiani presenti nella spedizione, garantire assistenza e operare affinché possano fare ritorno in sicurezza”.

Notizia in aggiornamento