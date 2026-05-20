Flotilla, madre di un'attivista fermata da Israele contro il Governo Meloni: "Doveva prendere posizione prima"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Accuse della madre di un’attivista contro Giorgia Meloni per la condanna tardiva nei confronti di Israele. La presidente del Consiglio è finita nel mirino della mamma di una delle militanti della Freedom Flotilla, tra le persone arrestate da Israele a bordo della flotta abbordata e fermata al largo di Cipro. La donna ha espresso pubblicamente le critiche al governo italiano con un appello lanciato alle istituzioni davanti a Montecitorio.

L’accusa della madre dell’attivista

A puntare il dito contro il governo è stata Christina zum Felde, madre di Claudia Perrino, una dei 29 italiani tra gli oltre 400 attivisti della Flotilla diretta a Gaza, intercettati in acque internazionali dall’esercito israeliano e trattenuti.

La donna ha parlato ai microfoni dell’Ansa il giorno dopo il sequestro delle imbarcazioni, ma prima delle immagini pubblicate dal ministro Ben Gvir, in cui derideva e umiliava decine di prigionieri della Flotilla filmati con le mani legate, in ginocchio e faccia a terra.

Le critiche per la presa di posizione tardiva contro Israele

“Mia figlia era sulla Freedom Flotilla, intercettata e sequestrata illegalmente” ha detto la madre dell’attivista, spiegando come la figlia fosse a bordo della “barca Lina Al-Nabulsi”, tra le circa 430 persone portate “su una nave cargo verso un carcere israeliano”.

“Speriamo che possano tutti tornare a casa illesi” ha detto Christina zum Felde, prima di vedere le immagini del trattamento subito dagli attivisti trasferite al porto di Ashdod.

L’ansia per la Flotilla

“Non abbiamo notizia se sia stato fatto del male, in che condizioni li stiano tenendo. Esortiamo il governo italiano a condannare e prendere posizione” ha aggiunto la donna criticando apertamente la premier prima che il ministro degli Esteri Tajani convocasse l’ambasciatore di Israele a Roma, ma dicendosi in ogni modo “indignata perché il governo poteva sanzionare da tanto Israele. Non viene fatto alcunché”.

“Con mia figlia abbiamo ragionato sul fatto che fosse opportuno che imbarcassi anch’io – ha aggiunto Christina zum Felde – Abbiamo deciso di comune accordo che una rimanesse a terra, a fare equipaggio di terra per fare opera di sensibilizzazione tra le persone che sono ancora poco informate”.