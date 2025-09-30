Flotilla non si ferma e naviga verso Gaza, la deputata Scuderi a bordo: "La nostra paura è molto alta"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La Global Sumud Flotilla prosegue la navigazione verso Gaza con lo scopo di rompere il blocco navale imposto da Israele, portare aiuti alla popolazione palestinese e aprire un corridoio umanitario verso la Striscia. L’eurodeputata di AVS Benedetta Scuderi, che partecipa alla missione, conferma la volontà di andare avanti ma non nasconde che la paura di tutti a bordo è “molto alta”.

La Global Sumud Flotilla non si ferma e prosegue la sua navigazione verso la Striscia di Gaza.

Nonostante l’appello del presidente della Repubblica Mattarella e dopo i colloqui tra la delegazione italiana della missione e il governo, che non hanno portato a nulla di concreto.

ANSA Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra

L’europarlamentare di AVS Benedetta Scuderi ha chiarito la linea della Flottilla intervenendo in diretta a Mattino Cinque da una delle barche della flottiglia.

Il racconto dell’eurodeputata AVS Benedetta Scuderi

Scuderi ha confermato che la volontà dei partecipanti alla missione umanitaria è quella di andare avanti.

“La nostra intenzione è di far valere il diritto internazionale nel modo più pacifico e non violento possibile”, ha detto.

L’eurodeputata ha poi detto che la paura e la preoccupazione è “molto alta” a bordo delle imbarcazioni della Flotilla.

Non c’è solo il pensiero di cosa potrebbe succedere quando la Flotilla arriverà al blocco navale, c’è anche il timore che Israele possa attaccare ancora prima, in acque internazionali.

“Noi faremo di tutto per evitare possibili incidenti e garantire la sicurezza delle persone”, ha aggiunto.

Quanto manca per arrivare a Gaza

La Flotilla si trova attualmente in acque internazionali a circa 250 miglia dalla costa di Gaza, scortata da una fregata italiana.

“Siamo in acque internazionali e lo saremo per i prossimi due giorni“, ha detto Benedetta Scuderi.

La fregata militare che accompagna la Flotilla la seguirà fino a circa 100-120 miglia dalle acque di Gaza.

Da lì in avanti, con l’avvicinamento al blocco navale israeliano, inizierà la fase più delicata e pericolosa della missione.

I movimenti della Global Sumud Flotilla possono essere seguiti online su un tracker presente sul sito della missione.

Cosa rischiano gli attivisti della Flotilla

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla rischiano l’arresto e poi l’espulsione nel caso in cui dovessero tentare di violare il blocco navale imposto da Israele davanti alla costa di Gaza.

A chiarirlo sono i casi precedenti avvenuti nei mesi scorsi: l’ultimo ha riguardato a luglio l’equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla.

Agli attivisti fermati venne offerto di venire subito rimpatriati dopo aver firmato una dichiarazione. Per chi rifiuta c’è la detenzione in carcere e la procedura per l’espulsione forzata.

Questo nel caso si svolga il tutto in maniera civile e pacifica. C’è infatti anche un precedente di un tentativo di forzare il blocco navale finito nel sangue.

Nel 2010 le navi di una flottiglia pro Pal vennero abbordate e prese d’assalto in acque internazionali dalle forze speciali israeliane, che nell’attacco uccisero 10 attivisti.